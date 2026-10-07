Как россияне стали имперцами?
- 7.10.2026, 5:53
Российское общество погрузилось в модель «социального дарвинизма».
Российский империализм вырос из смеси криминальной культуры, коррупции, экономических интересов и идеологии, а со временем превратился в основу государственной политики Кремля. К такому выводу приходит американский аналитик Иэн Гарнер, разбирая причины войны России против Украины, пишет Foreign Policy (перевод — сайт Charter97.org).
По его мнению, в 1990-е годы российское общество погрузилось в модель «социального дарвинизма», где выживает сильнейший, а доверять можно только ближайшему кругу. Эта логика постепенно проникла и во внешнюю политику.
В 2000-е Москва использовала империализм прежде всего как инструмент экономического давления. Россия стремилась контролировать соседей через газ, нефть, торговлю и другие рычаги. Война против Грузии в 2008 году, например, была связана в том числе с желанием Кремля ослабить проекты поставок газа в обход России.
Перелом произошел после протестов в России в 2011–2012 годах и революции на Майдане в Украине. Кремль все чаще воспринимал Запад как смертельную угрозу, а соседние страны — как поле борьбы за выживание.
«Ешь или съедят тебя» — именно так описывается логика, которая постепенно стала основой российской внешней политики.
После 2014 года экономика также начала перестраиваться под эту модель. Военная промышленность получила приоритет, а война стала приносить прибыль отдельным российским элитам за счет захвата собственности и ресурсов на оккупированных территориях.
При этом российский империализм не сводится только к решениям Путина. Националистические сообщества существовали задолго до нынешней власти, а сегодня идеология войны активно распространяется самими россиянами через соцсети, Telegram и другие цифровые площадки.
«Участие само по себе является проявлением субъектности», — отмечает Гарнер.
Именно поэтому российская агрессия может пережить даже самого Путина.