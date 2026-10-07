Месси провел последний матч за сборную Аргентины 1 7.10.2026, 8:30

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Лионель Месси

Фото: Getty Images

Капитан принял участие во всех трех голах команды.

Лионель Месси провел последний матч в составе сборной Аргентины. Легендарный капитан помог команде уверенно победить Бенин в товарищеском поединке и оставил яркий след в своей прощальной игре.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Отдал партнерам и забил сам

В ночь с 6 на 7 октября по минскому времени Аргентина на стадионе «Монументаль» в Буэнос-Айресе встретилась с Бенином в товарищеском матче.

Хозяева поля одержали уверенную победу со счетом 3:0, а главным действующим лицом встречи стал Месси.

Капитан аргентинцев принял непосредственное участие во всех трех результативных атаках своей команды. Сначала 39-летний футболист дважды ассистировал партнерам – Николасу Отаменди и Нико Пасу.

Во втором тайме настал черед самого Месси. Легендарный нападающий реализовал пенальти и поставил точку в матче.

Товарищеский матч

Аргентина – Бенин – 3:0

Голы: Отаменди, 48, Пасс, 61, Месси, 71 (с пенальти)

Символическое прощание с национальной командой

Встреча с Бенином стала последней для Месси в составе сборной Аргентины. Символично, что на десятой минуте поединок остановили на одну минуту – в честь футболиста, на протяжении всей карьеры выступавшего под знаменитым номером 10.

Игроки Бенина в этот момент подошли к Месси, чтобы пожать ему руку, а трибуны «Монументаля» устроили капитану овации.

Величественное наследие легендарного капитана

Месси дебютировал в составе «альбиселесте» в 2005 году. За это время он установил колоссальные рекорды и завоевал все возможные трофеи. На его счету 208 сыгранных матчей, 126 забитых мячей и 69 результативных передач.

Вместе со сборной Аргентины Месси завоевал «золото» Олимпиады-2008, выиграл чемпионат мира-2022 и дважды поднимал над головой Кубок Америки (в 2021 и 2024 годах).

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