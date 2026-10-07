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Экономист: Нефтяная игла России ломается

  • 7.10.2026, 7:08
Экономист: Нефтяная игла России ломается

Добыча падает, экспорт сжимается, НПЗ горят.

Доходы федерального бюджета от нефти и газа в сентябре 2026 года сократились на 22,3% год к году до 452,4 миллиарда рублей. То есть, они вернулись к «доиранскому» уровню и держатся около него второй месяц подряд: так мало от экспорта сырья в бюджет поступало в январе-феврале и августе нынешнего года. И это при супер-высоких ценах на нефть! Что же происходит?

Ситуацию объяснил российский экономист Вячеслав Ширяев, передает Dialog.UA.

Российская нефтянка умирает: добыча резко сокращается (до 8 млн баррелей в сутки), экспортные рынки закрываются, нефтепереработка уничтожается Украиной. Большую часть доходов бюджета от нефтегаза съедают затраты как раз на выплаты нефтепереработчикам, призванные компенсировать разницу между внутренними и внешними ценами на топливо.

Расходы в рамках топливного демпфера в сентябре скакнули до 305,5 миллиарда рублей с 197,3 миллиарда рублей в предыдущем месяце. За девять месяцев на выплаты нефтяникам пришлось 2,2 триллиона рублей, или 29% от всех нефтяных сборов, против 1,9 триллиона рублей, или 22%, в январе-сентябре 2025 года.

Минфин снизил годовую оценку нефтегазовых доходов на 1,3 триллиона рублей до 7,58 триллиона рублей. Таким образом за девять месяцев в казну поступило 72% от нового годового плана, или 61% от изначального прогноза в 8,92 триллиона рублей.

По итогам 2025 года нефтегазовые сборы сокращались уже на 24% до 8,48 триллиона рублей, минимума с ковидного 2020 года.

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