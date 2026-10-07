Илон Маск объяснил, почему беспилотные такси Tesla не работают всю ночь 7.10.2026, 2:19

Фото: Tesla

Всему виной оказались серые котята.

Илон Маск объяснил, почему беспилотные такси Tesla пока не работают всю ночь. Главная проблема оказалась неожиданной — автомобили могут не заметить серого котенка на темном асфальте, пишет Motor1 (перевод — сайт Charter97.org).

Маск сообщил, что компания пока не готова продлевать поездки на всю ночь именно из-за проблем с распознаванием животных в темноте.

«Главное, что мы пытаемся решить, — не допустить, чтобы мы сбивали животных, которых трудно увидеть ночью. Буквально пытаемся не наехать на серых котят на сером асфальте в темноте», — написал Маск.

При слабом освещении камеры хуже различают объекты, которые почти сливаются с фоном. Поэтому даже небольшое животное может стать серьезной проверкой для системы.

Маск при этом по-прежнему делает ставку на камеры и искусственный интеллект. Использование лидара он ранее называл «безнадежным делом», утверждая, что полагаться на эту технологию нельзя.

Но пока Tesla не смогла решить проблему с низкоконтрастными объектами, а серые котята фактически стали одним из главных препятствий для беспилотных машин Маска.

Фото: Tesla

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