В Сочи и Сириусе закрыли пляжи из-за пожара на танкере, перевозившем до 100 000 тонн нефти 7.10.2026, 4:34

Дым был виден за сотни километров.

После крупного пожара на атакованном беспилотниками нефтетанкере у берегов Сочи власти находящейся рядом федеральной территории «Сириус» закрыли все пляжи «в целях обеспечения безопасности граждан». Об этом сообщил глава поселения Дмитрий Плишкин, который подтвердил факт возгорания. «Осуществляется постоянный мониторинг состояния воды и воздуха совместно с Росгидрометом. Прошу жителей и гостей федеральной территории воздержаться от длительного пребывания на улицах и, по возможности, не открывать окна в помещениях», — написал чиновник в телеграм-канале, пообещав докладывать о результатах мониторинга.

По информации «Фонтанки», к морскому порту Сочи прибыл автомобиль МЧС, а входы на пляжи перекрыли сигнальными лентами, доступ сейчас закрыт. В районе порта, как сообщается, чувствуется запах гари, однако на набережных жизнь идет своим чередом. Местные жители сообщают, что в Сочи «воняло даже в машине»: «Если это нефть — очень плохо, лучше закройте окна и не дышите этим. Везде этот запах, от него может болеть очень сильно голова». Пожар, накрывший город черным смогом, начался около шести часов вечера. Предварительно, загорелся танкер Aframax Rio, на котором, по открытым данным, может находиться 95 000 — 100 000 тонн нефти.

Ранее Mash утверждал, что судно, которое шло из Новороссийска в Индию под флагом Либерии, было «загружено почти под завязку». Изначально местные паблики сообщали, что танкер находился в нейтральных водах, однако согласно спутниковым снимкам, которые приводит украинский канал «Крымский ветер», судно дрейфует в территориальных водах РФ в 11 км от берега Сочи.

Aframax Rio, груженный нефтью, подвергся атаке безэкипажными катерами (БЭК), заявил глава Минтранса РФ Андрей Никитин. По его данным, экипаж в составе 23 граждан Индии удалось спасти. «В настоящее время в акватории Черного моря происходит открытое горение нефти. Приступить к тушению можно будет после снижения его интенсивности, когда станет возможным безопасное сближение спасательных судов с танкером», — сообщили в ведомстве.

Как следует из открытых данных, в 2024–2026 годах танкер регулярно перевозил нефть из российских портов — Усть-Луги, Новороссийска и Тамани — в Индию, Сингапур и Саудовскую Аравию.

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