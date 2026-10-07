РФ подняла Ту-95 и накрыла Украину тремя волнами ракет 1 7.10.2026, 7:59

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Иллюстративное фото

Под ударом Киев, Днепр, Кременчуг.

В ночь на 7 октября страна-агрессор Россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине, применив баллистические и крылатые ракеты, управляемые авиабомбы и реактивные беспилотники. Взрывы прогремели в Киеве и Днепре, а сама атака разворачивалась в несколько волн, пишет «Главред».

Вражеский налет зафиксировали еще поздно вечером 6 октября.

«Зафиксирован взлет трех бортов Ту-160 с аэродрома «Белая».В случае осуществления пусков крылатых ракет вхождение их в воздушное пространство Украины ожидается ориентировочно после 03:00», - сообщили в ВС ВСУ в 22:19.

Украинцев призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Около 03:49 Россия подняла в воздух шесть стратегических бомбардировщиков Ту-95 с аэродрома «Оленегорск», сообщили Воздушные силы.

«В случае осуществления пусков крылатых ракет вхождение их в воздушное пространство Украины ожидается ориентировочно после 06:00. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги и находитесь в укрытиях», - говорится в сообщении.

Мониторы в общей сложности насчитали девять бортов Ту-160 и Ту-95 с нескольких аэродромов РФ.

Около 03:10 оккупанты применили баллистическое вооружение из Брянской области и южного направления, а уже через три минуты военные предупредили о пуске по столице.

Баллистическая фаза накрыла сразу несколько направлений. Между 03:12 и 03:23 Воздушные силы фиксировали цели на Киев с двух направлений - с востока и с севера, ракету на Запорожье, которая затем сменила курс на Днепр, скоростную цель на западе Донецкой области и баллистику над Харьковщиной. Одна из групп прошла южнее столицы - через Обухов на Украинку.

Вторая волна стартовала в 04:40, когда в небе появились крылатые ракеты. Их маршрут выстраивался вдоль линии Запорожье - Днепропетровщина - Кировоградщина с выходом на Полтавщину: мониторы фиксировали цели на Божедаровку, на границе Днепропетровщины и Херсонщины, а затем курс на Кременчуг. Параллельно на Запорожскую область шли КАБы, а реактивные БпЛА заходили с севера Сумщины и Черниговщины.

Третий пик пришелся на 05:11 - военные снова сообщили о баллистике по столице.

«Баллистическая ракета на Киев. Несколько целей», - предупреждали Воздушные силы ВСУ.

После этого ударные дроны пошли вглубь Киевщины: их курсы фиксировали на Немешаево, Макаров, Васильков, Обухов и Козин. Под утро к ним добавились цели на Черкассы.

Самое интенсивное давление в финальной фазе пришлось на Полтавщину. С 05:50 до 06:26 крылатые ракеты последовательно заходили через запад Харьковщины на Чутово, Машевку, Новые Санжары, Великую Багачку и Диканьку, а главным узлом притяжения стал Кременчуг - по нему зафиксировали как минимум четыре отдельные группы ракет. Последние сообщения касались Александрии на Кировоградщине и новой группы ракет на Кременчуг.

Киев и Днепр: попадания в склады и промышленность

Первые последствия в столице подтвердил мэр Киева Виталий Кличко. По его данным, в Оболонском районе снаряды попали в территорию нежилой застройки, а в Подольском - в складские помещения.

В Днепре целью стало промышленное предприятие - об этом сообщил начальник областной военной администрации Александр Ганжа.

Еще один удар пришелся на объект транспортной инфраструктуры в Запорожье, сообщили в ОВА. Из-за последствий атаки возможно временное ограничение движения на отдельных участках дорог.

В Кременчуге в Полтавской области также прогремели взрывы на фоне ракетной атаки россиян. В ОВА заявили, что регион находится под массированной вражеской атакой.

По данным мониторинговых пабликов, баллистику россияне запускали из районов Брянска и Таганрога, а пуски «Цирконов» происходили с направлений Курска, Ростова и Миллерово.

О подготовке удара знали заранее

Сигналы о том, что Россия накапливает силы для крупного обстрела, появились за двое суток до атаки. Днем 6 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская разведка зафиксировала подготовку армии РФ к новому массированному удару, а в вечернем видеообращении уточнил, что данные обновили.

Мониторинговые ресурсы тогда же сообщали о перебазировании стратегической авиации: четыре Ту-95МС вылетели с аэродрома «Украинка» в направлении «Оленьи», еще два - на «Энгельс-2». По их оценкам, суммарный залп мог достичь около 70 ракет разных типов, а среди потенциальных целей называли критическую и военную инфраструктуру Киева и Киевской области, а также объекты в Днепропетровской, Львовской, Ровенской, Волынской и Житомирской областях.

Воздушные силы призвали не игнорировать сигналы тревоги, находиться в укрытиях и следить за официальными сообщениями - угроза повторных пусков сохранялась и после рассвета.

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