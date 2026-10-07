закрыть
7 октября 2026, среда, 8:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

РФ подняла Ту-95 и накрыла Украину тремя волнами ракет

1
  • 7.10.2026, 7:59
  • 1,526
РФ подняла Ту-95 и накрыла Украину тремя волнами ракет
Иллюстративное фото

Под ударом Киев, Днепр, Кременчуг.

В ночь на 7 октября страна-агрессор Россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине, применив баллистические и крылатые ракеты, управляемые авиабомбы и реактивные беспилотники. Взрывы прогремели в Киеве и Днепре, а сама атака разворачивалась в несколько волн, пишет «Главред».

Вражеский налет зафиксировали еще поздно вечером 6 октября.

«Зафиксирован взлет трех бортов Ту-160 с аэродрома «Белая».В случае осуществления пусков крылатых ракет вхождение их в воздушное пространство Украины ожидается ориентировочно после 03:00», - сообщили в ВС ВСУ в 22:19.

Украинцев призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Около 03:49 Россия подняла в воздух шесть стратегических бомбардировщиков Ту-95 с аэродрома «Оленегорск», сообщили Воздушные силы.

«В случае осуществления пусков крылатых ракет вхождение их в воздушное пространство Украины ожидается ориентировочно после 06:00. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги и находитесь в укрытиях», - говорится в сообщении.

Мониторы в общей сложности насчитали девять бортов Ту-160 и Ту-95 с нескольких аэродромов РФ.

Около 03:10 оккупанты применили баллистическое вооружение из Брянской области и южного направления, а уже через три минуты военные предупредили о пуске по столице.

Баллистическая фаза накрыла сразу несколько направлений. Между 03:12 и 03:23 Воздушные силы фиксировали цели на Киев с двух направлений - с востока и с севера, ракету на Запорожье, которая затем сменила курс на Днепр, скоростную цель на западе Донецкой области и баллистику над Харьковщиной. Одна из групп прошла южнее столицы - через Обухов на Украинку.

Вторая волна стартовала в 04:40, когда в небе появились крылатые ракеты. Их маршрут выстраивался вдоль линии Запорожье - Днепропетровщина - Кировоградщина с выходом на Полтавщину: мониторы фиксировали цели на Божедаровку, на границе Днепропетровщины и Херсонщины, а затем курс на Кременчуг. Параллельно на Запорожскую область шли КАБы, а реактивные БпЛА заходили с севера Сумщины и Черниговщины.

Третий пик пришелся на 05:11 - военные снова сообщили о баллистике по столице.

«Баллистическая ракета на Киев. Несколько целей», - предупреждали Воздушные силы ВСУ.

После этого ударные дроны пошли вглубь Киевщины: их курсы фиксировали на Немешаево, Макаров, Васильков, Обухов и Козин. Под утро к ним добавились цели на Черкассы.

Самое интенсивное давление в финальной фазе пришлось на Полтавщину. С 05:50 до 06:26 крылатые ракеты последовательно заходили через запад Харьковщины на Чутово, Машевку, Новые Санжары, Великую Багачку и Диканьку, а главным узлом притяжения стал Кременчуг - по нему зафиксировали как минимум четыре отдельные группы ракет. Последние сообщения касались Александрии на Кировоградщине и новой группы ракет на Кременчуг.

Киев и Днепр: попадания в склады и промышленность

Первые последствия в столице подтвердил мэр Киева Виталий Кличко. По его данным, в Оболонском районе снаряды попали в территорию нежилой застройки, а в Подольском - в складские помещения.

В Днепре целью стало промышленное предприятие - об этом сообщил начальник областной военной администрации Александр Ганжа.

Еще один удар пришелся на объект транспортной инфраструктуры в Запорожье, сообщили в ОВА. Из-за последствий атаки возможно временное ограничение движения на отдельных участках дорог.

В Кременчуге в Полтавской области также прогремели взрывы на фоне ракетной атаки россиян. В ОВА заявили, что регион находится под массированной вражеской атакой.

По данным мониторинговых пабликов, баллистику россияне запускали из районов Брянска и Таганрога, а пуски «Цирконов» происходили с направлений Курска, Ростова и Миллерово.

О подготовке удара знали заранее

Сигналы о том, что Россия накапливает силы для крупного обстрела, появились за двое суток до атаки. Днем 6 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская разведка зафиксировала подготовку армии РФ к новому массированному удару, а в вечернем видеообращении уточнил, что данные обновили.

Мониторинговые ресурсы тогда же сообщали о перебазировании стратегической авиации: четыре Ту-95МС вылетели с аэродрома «Украинка» в направлении «Оленьи», еще два - на «Энгельс-2». По их оценкам, суммарный залп мог достичь около 70 ракет разных типов, а среди потенциальных целей называли критическую и военную инфраструктуру Киева и Киевской области, а также объекты в Днепропетровской, Львовской, Ровенской, Волынской и Житомирской областях.

Воздушные силы призвали не игнорировать сигналы тревоги, находиться в укрытиях и следить за официальными сообщениями - угроза повторных пусков сохранялась и после рассвета.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эстония готова сражаться
Эстония готова сражаться Леонид Невзлин
Путин принял решение
Путин принял решение Петр Олещук
Бойцы невидимого фронта
Бойцы невидимого фронта Ирина Халип
«Вивальди» войдет в историю
«Вивальди» войдет в историю Александр Коваленко