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Франция испытала ядерную M51.3, которая может долететь до Москвы

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  • 7.10.2026, 9:39
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Франция испытала ядерную M51.3, которая может долететь до Москвы

Это первый в истории запуск с атомной подводной лодки «Ле Вижилан».

Франция впервые осуществила запуск новейшей межконтинентальной баллистической ракеты M51.3 с атомной подводной лодки. Запуск был произведен с подводной лодки «Ле Вижилан», которая является носителем ядерного вооружения французских ВМС.

Видео испытания опубликовал президент Франции Эммануэль Макрон в социальных сетях. Он отметил, что это первый запуск M51.3 с атомной подводной лодки «Ле Вижилан».

Для Франции этот запуск имеет особое значение, поскольку в 2023 году M51.3 уже испытывали, но тогда ракету запускали с наземного полигона. Теперь новейшая ракета стартовала непосредственно с подводной лодки, где она в дальнейшем будет нести службу, пишет Defence Express.

Что известно о «Ле Вижилан»

«Ле Вижилан» – атомная подводная лодка класса «Ле Триумфан» водоизмещением 14 335 тонн в погруженном состоянии. Она входит в число носителей французских средств ядерного сдерживания.

С 2023 года подводная лодка проходила плановый ремонт и модернизацию. После этого она стала первым носителем M51.3.

Таким образом, Франция подтвердила возможность применения новейших межконтинентальных баллистических ракет с имеющихся в строю платформ.

Что представляет собой ракета M51.3

M51.3 – новая версия ракет M51, находящихся на вооружении Франции с 2010 года. Они составляют основу вооружения подводных лодок класса «Триумфан», каждая из которых несет по 16 таких ракет.

По оценкам, дальность M51.3 увеличилась примерно с 8 тысяч до 10 тысяч километров. Такая дальность позволяет ракете достигать Москвы.

Последний запуск ракеты серии M51 с подводной лодки состоялся в апреле 2023 года. Тогда пуск осуществила подводная лодка «Ле Террибль». Таким образом, нынешний запуск стал первым за три года пуском M51 с боевой платформы.

В 2025 году Франция заказала разработку следующей версии ракеты – M51.4. Ее планируют использовать не только на подводных лодках класса «Триумфан», но и на подводных лодках нового поколения. Ожидается, что M51.4 будет готова уже в 2030-х годах.

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