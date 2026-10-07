Упражнение №1 после 50 лет, которое физиотерапевт советует делать каждый день 3 7.10.2026, 9:10

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Техника не требует никакого снаряжения.

Две трети людей неизбежно сталкиваются с болью в пояснице, а с возрастом любые проблемы со спиной только обостряются из-за потери естественной гибкости. Однако защитить тело и вернуть свободу движений можно благодаря одному простому ежедневному упражнению. Об этом сообщает TODAY.com со ссылкой на физиотерапевта и тренера Карену Ву.

По словам специалистки, с годами ходить и удерживать равновесие становится заметно сложнее, поэтому сохранение подвижности суставов становится главной задачей. Если и выделить единственное упражнение, которое стоит внедрить каждому после полувекового юбилея, то это обычный прогиб спины назад в положении стоя. Делать его специалистка советует хотя бы по несколько раз в день.

Позвоночник удерживает весь вес нашего тела. Когда человек десятилетиями проводит рабочие часы на стуле или за рулем автомобиля, мышцы поясницы испытывают колоссальное давление, ослабевают и начинают ныть. Если игнорировать эту проблему, напряжение распространяется дальше: появляется ломота в ягодицах, бедрах и подколенных сухожилиях.

Карена Ву объясняет, что прогиб назад как раз и является тем движением, которое лучше всего разгружает нижнюю часть спины, тазобедренные суставы и колени, возвращая позвоночнику утраченную эластичность.

Техника не требует никакого снаряжения: нужно встать прямо, опереться ладонями на поясницу и плавно отклонить туловище назад, слегка выдвигая таз вперёд. Выполнять эту разминку можно так часто, как того требует самочувствие в течение дня.

Советы от тренера

Ранее эксперт назвал лучшее упражнение для плоского живота. Обычно, чтобы уменьшить жир на животе, все энергично качают пресс – выполняют подъемы туловища и скручивания – однако это упражнение не настолько эффективно, как вам кажется, и далеко не лучшее для тренировки мышц кора.

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