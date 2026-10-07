Украина начала перехватывать баллистику без Patriot 5 7.10.2026, 8:46

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Украинские военные нашли способ противостоять российским баллистическим ракетам.

Украина научилась перехватывать российские баллистические ракеты с помощью средств радиоэлектронной борьбы, не используя американские комплексы Patriot.

Об этом говорится в свежей аналитической статье The Wall Street Journal.

По данным американского издания, украинские и российские военные активно развивают технологии РЭБ. Они пытаются выводить из строя БПЛА, КАБы и баллистические ракеты с помощью радиочастот.

Одно из украинских подразделений «Ночной дозор» использует отечественный комплекс Lima, разработанный компанией Cascade Systems. Военные утверждают, что система позволяет подменять навигационные сигналы на расстоянии до 200 км, из-за чего ракеты теряют заданный курс.

По словам украинских специалистов, Lima применялась в том числе против гиперзвуковых ракет «Кинжал» и других баллистических целей. Для обнаруженных российских дронов, как утверждается, эффективность комплекса составляет от 70% до 95%, хотя его работа иногда создает помехи и украинским беспилотникам.

Параллельно Россия совершенствует собственные средства защиты от РЭБ. Российские ракеты и беспилотники все чаще оснащаются китайскими антеннами CRPA с управляемой диаграммой направленности, которые позволяют противостоять радиопомехам. Это вынуждает украинских разработчиков постоянно обновлять алгоритмы Lima.

При этом РЭБ пока не может полностью заменить традиционные системы ПВО, прежде всего Patriot. Однако такие комплексы значительно дешевле в производстве и эксплуатации, и имеют огромный потенциал.

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