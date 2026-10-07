Оставшаяся в живых после двух смертельных инъекций Криста Пайк пришла в себя 24 7.10.2026, 8:58

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Криста Пайк

Беспрецедентный случай в американской истории.

50-летняя американка Криста Пайк, осужденная в США на смертную казнь и выжившая после двух смертельных инъекций, «вопреки всему, пришла в сознание и может говорить», сообщили ее адвокаты во вторник, пишет Би-би-си.

Как следует из их заявления, Пайк продолжает лечение в отделении интенсивной терапии больницы штата Теннесси, куда она попала в бессознательном состоянии на прошлой неделе после попытки приведения в исполнение приговора — введения ей двух инъекций пентобарбитала, которые тем не менее не лишили ее жизни.

Все это время врачи занимались выведением из ее организма пентобарбитала.

Законодательство США предполагает, что осужденному на смертную казнь могут быть сделаны лишь две такие инъекции.

Пайк содержится в больнице в наручниках и кандалах, пристегнутых к постели, несмотря на повреждения, которые она получила в процессе введения ей инъекций, сообщили адвокаты.

Накануне приведения приговора в исполнение защита Пайк предупреждала, что особенности строения ее вен могут осложнить ее казнь и принести ей «избыточные страдания».

Как заявили адвокаты Пайк, то, что она пришла в себя после двух неудачных попыток привести в исполнение смертный приговор — «беспрецедентно с медицинской точки зрения». Несмотря на то, что прогноз по-прежнему остается неясным, «как минимум, мы ожидаем длительного восстановления», сказано в заявлении ее защитников.

Пайк — единственный известный случай в истории США, когда приговоренный к смерти остался в живых после доведенной до конца попытки казни, напомнили они.

Что будет дальше, остается неясным: власти Теннесси пока не сообщили, будут ли они пытаться еще раз привести приговор в исполнение.

Однако губернатор Теннесси Билл Ли приостановил проведение казней по всем смертным приговорам до конца года, а глава тюремной системы штата заявил в минувшие выходные, что планирует уйти в отставку.

Один из ее адвокатов Стивен Феррел ранее призвал губернатора «как минимум» заменить Пайк смертный приговор на пожизненное заключение. «Она пережила мучительную попытку казни, — пояснил он. — А до того она провела в тюрьме более 30 лет, большую часть этого времени — в одиночной камере. Мы пока не знаем — и, возможно, никогда не узнаем — каким мучениям она подвергалась в это время».

Пайк было 18 лет, когда она и ее тогдашний 17-летний бойфренд Тадарил Шипп избили, пытали и убили 19-летнюю Коллин Слеммер, с которой они познакомились в лагере для проблемных подростков. Пайк должна была стать первой за 200 лет казненной в Теннесси женщиной.

Представители пенитенциарной системы США пока не делали заявлений, которые проливали бы свет на то, почему даже две инъекции, каждая из которых должна была стать смертельной, не смогли лишить Пайк жизни.

Анестезиолог Джоэл Зивот, консультировавший команду защиты Кристы Пайк, заявил, что двух доз пентобарбитала, которые были ей введены, было бы достаточно для того, чтобы «она непременно умерла», если бы вещество попало в кровоток.

По словам Зивота, возможно, что инъекции оказались не внутривенными, а подкожными, то есть пентобарбитал не попал в кровеносную систему женщины, а распространился по тканям под кожей, что и сохранило ей жизнь.

Адвокаты Пайк ранее предупреждали, что ее анамнез и анатомические особенности — в том числе тромбоцитоз (заболевание, связанное с свертываемостью крови) и мелкие вены — могут привести к тому, что во время смертельной инъекции она испытает «ненужную» боль и страдания.

Какие последствия будут у Пайк от двух смертельных доз пентобарбитала, медики пока не знают. По мнению Зивота, из-за задержки с оказанием Пайк медецинской помощи после второй инъекции у нее «вполне возможно» повреждение мозга, но для этого потребуется провести «качественное неврологическое обследование».

«Даже при применении всех доступных методов лечения ее шансы на выживание остаются неопределенными», — сказал он несколько дней назад, когда Пайк еще была без сознания. По ее мнению, у Пайк, скорее всего, будут «серьезные медицинские проблемы, которые могут существенно повлиять» на качество ее жизни.

Би-би-си обратилось к Зивоту за комментарием после того, как Пайк пришла в сознание, и ожидает ответа.

Дебора Денно, криминолог и профессор юридического факультета Фордхемского университета, заявила Би-би-си, что она «совершенно потрясена» тем, что Пайк находится в сознании и разговаривает, назвав этот случай «беспрецедентным».

По ее словам, Пайк — лишь восьмая из тех, кто пережил попытку казни путем смертельной инъекции. Однако в семи предыдущих случаях исполнителям даже не удавалось ввести что-либо в вены заключенных.

Пайк — «единственный человек, которому действительно ввели некий токсин», — пояснила Денно.

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