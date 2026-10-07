Пионер белорусского велошеринга Kolobike банкротится 6 7.10.2026, 10:57

3,126

Фото: facebook.com/kolobike.official

Долги сервиса достигли 4,4 млн рублей.

Экономический суд Минска 22 сентября возбудил производство по делу о банкротстве «Колобайк» — юридического лица некогда популярного сервиса по шерингу велосипедов Kolobike.

Как сообщает Office Life, Инициатором судебного процесса выступил ликвидатор компании. Общая сумма кредиторской задолженности сервиса составляет 4,4 млн рублей. При этом стоимость всех оставшихся активов компании оценивается всего в 9875 рублей.

Ввиду полного отсутствия имущества, достаточного для погашения долгов, суд постановил открыть в отношении должника конкурсное производство. Его итоги будут рассмотрены на судебном заседании 14 января 2027 года.

В судебном определении также уточняется, что единственным участником общества на данный момент является Павел Снопков (изначально проектом владели бизнесмены Вадим Осипчик и Валерий Шамрилов).

В конце 2025 года появилась информация, что Kolobike распродает велосипеды. В «Колобайк» это связали с будущей реорганизацией или возможным закрытием сервиса.

По словам представителя компании, рынок шеринговых сервисов сильно изменился с 2019 года, когда на него вышел Kolobike, и электросамокаты постепенно вытеснили велосипеды. В итоге за последний сезон у компании сильно упали финансовые показатели.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com