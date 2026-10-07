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В Украине назвали «подарки», которые должен получить Путин на свое 74-летие

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  • 7.10.2026, 10:28
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В Украине назвали «подарки», которые должен получить Путин на свое 74-летие

Список озвучил глава МИД Андрей Сибига.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал страны Запада преподнести российскому диктатору Владимиру Путину к его 74-летию «реальные подарки».

Об этом украинский дипломат написал в своем аккаунте в соцсети X. Сибига отметил, что «реальные подарки» Путину должны быть такими, чтобы тот захотел закончить войну против Украины.

По его мнению, в отношении России нужны более жесткие санкции, особенно против ее военно-промышленного комплекса. Он считает, что западные страны должны ввести специальные меры против российских предприятий, выпускающих баллистические ракеты и участвующих в создании российской группировки спутников «Рассвет».

Кроме того, Сибига заявил, что международным партнерам нужно усилить поддержку Украины. Украинской стороне необходимы дополнительные средства противовоздушной обороны (ПВО) и помощь в энергетической сфере, так как оккупационная армия РФ продолжает атаковать энергетическую инфраструктуру Украины.

«Но главным подарком для него (для Путина – прим. ред.) станет скамья подсудимых в Гааге», — подчеркнул министр.

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