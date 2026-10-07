В состав облисполкомов, а также Мингорисполкома будут включать представителей КГБ и КГК 20 7.10.2026, 9:59

5,514

Вышел новый указ Лукашенко.

В состав областных исполнительных комитетов и Мингорисполкома будут включать представителей комитетов госбезопасности и госконтроля. Это предусмотрено указом Александра Лукашенко, который 7 октября был опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Ранее в состав облисполкомов и Мингорисполкома включали помимо представителей вертикали включали начальников региональных управлений внутренних ден и иных должностных лиц по решению председателя облисполкома, Минского горисполкома «по согласованию с «президентом».

Теперь же к ним добавили:

председателя Комитета государственного контроля области, руководителя структурного подразделения Комитета государственного контроля, осуществляющего государственный контроль на территории Минска;

начальника управления Комитета государственной безопасности по области, управления Комитета государственной безопасности по Минску и Минской области.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com