В состав облисполкомов, а также Мингорисполкома будут включать представителей КГБ и КГК

В состав облисполкомов, а также Мингорисполкома будут включать представителей КГБ и КГК20
- 7.10.2026, 9:59
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Вышел новый указ Лукашенко.
В состав областных исполнительных комитетов и Мингорисполкома будут включать представителей комитетов госбезопасности и госконтроля. Это предусмотрено указом Александра Лукашенко, который 7 октября был опубликован на Национальном правовом интернет-портале.
Ранее в состав облисполкомов и Мингорисполкома включали помимо представителей вертикали включали начальников региональных управлений внутренних ден и иных должностных лиц по решению председателя облисполкома, Минского горисполкома «по согласованию с «президентом».
Теперь же к ним добавили:
председателя Комитета государственного контроля области, руководителя структурного подразделения Комитета государственного контроля, осуществляющего государственный контроль на территории Минска;
начальника управления Комитета государственной безопасности по области, управления Комитета государственной безопасности по Минску и Минской области.