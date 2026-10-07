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В состав облисполкомов, а также Мингорисполкома будут включать представителей КГБ и КГК

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  • 7.10.2026, 9:59
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В состав облисполкомов, а также Мингорисполкома будут включать представителей КГБ и КГК

Вышел новый указ Лукашенко.

В состав областных исполнительных комитетов и Мингорисполкома будут включать представителей комитетов госбезопасности и госконтроля. Это предусмотрено указом Александра Лукашенко, который 7 октября был опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Ранее в состав облисполкомов и Мингорисполкома включали помимо представителей вертикали включали начальников региональных управлений внутренних ден и иных должностных лиц по решению председателя облисполкома, Минского горисполкома «по согласованию с «президентом».

Теперь же к ним добавили:

председателя Комитета государственного контроля области, руководителя структурного подразделения Комитета государственного контроля, осуществляющего государственный контроль на территории Минска;

начальника управления Комитета государственной безопасности по области, управления Комитета государственной безопасности по Минску и Минской области.

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