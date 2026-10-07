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Вторая победа и второе место: белорусы сохранили себя в Лиге наций

  • 7.10.2026, 9:49
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Вторая победа и второе место: белорусы сохранили себя в Лиге наций
фото: betnews.by

У сборной — прекрасные виды на первое место в группе и шанс побороться за путевку на чемпионат Европы 2028 года.

Заполучив победу во втором подряд номинально домашнем матче Лиги наций, белорусская сборная в отличном настроении ушла на месячный перерыв. У команды Виктора Ганчаренко прекрасные виды на первое место в группе, а с ними еще и дополнительный шанс побороться за путевку на чемпионат Европы 2028 года, пишет betnews.by.

Начав с унылого поражения (0:2) в Тиране, белорусы распрямились и разогнались. Под занавес четырехматчевого цикла мы могли получить из той же столицы Албании еще и хорошие вести. Гостившая там сборная Сан-Марино сенсационно держалась до последних минут, но все же минимально уступила (1:2). Место белорусов в группе С1 теперь второе, а календарь оставшихся встреч весьма благоприятный.

БЕЛАРУСЬ — ФИНЛЯНДИЯ — 1:0

БЕЛАРУСЬ: Лапоухов, Калинин, Волков (к), Гоманов, Печенин, Лукашов, Бочеров (В.Лисакович, 46), Селява (Яблонский, 84), Эбонг, Шуманский (А.Ковалев, 46), Барковский (Мельниченко, 62).

Запасные: Павлюченко, Кудравец, Тихомиров, Свирепа, Громыко, Галята, Малашевич, Концевой.

ФИНЛЯНДИЯ: Градецки (к), Ляхтеенмяки (Кельман, 67), Тенхо, С.Миеттинен, Махута (Хоканс, 73), Пелтола (Вяянянен, 67), Мархиев, Вальта, Кескинен, Сванбек (Похьянпало, 56), Валакари (Юккола, 56).

Запасные: Синисало, Бергстрем, Столь, Т.Миеттинен, Арифи, Сухонен, Вяйсянен.

ГОЛЫ: 1:0 — Шуманский (1, пас — Барковский).

На 15-й минуте Волков не реализовал пенальти (Градецки парировал).

Едва зрители включились в трансляцию, как увидели самый быстрый гол в истории сборной Беларуси. Барковский с Эбонгом удачно поборолись за верховой мяч, в результате чего тот достался Шуманскому — и, не опускаясь на землю, полетел в верхний угол ворот Градецкого. Шла 14-я секунда встречи!

Опешил не только не шелохнувшийся голкипер-капитан, но и, кажется, тренерский штаб белорусской команды. Думается, скамейка исходила из вязкого первого тайма, каким он был в Хельсинки, а на случай столь удачного начала запасного плана не было вовсе. Не шибко радовался и сам Шуманский, хотя в его ситуации то было демонстрацией некоей внутренней уверенности, а не замешательством.

Впрочем, есть и другое предположение. Момент с голом отправился на ВАР-проверку. Возможно, Артем чувствовал, что имеются основания для отмены. Однако взятие ворот признали легитимным. Этот гол так и останется единственным в двух матчах с финнами.

По сравнению с игрой в Хельсинки у белорусов произошло лишь одно изменение в стартовом составе: Лисакович-старший уступил место Бочерову. Можно сказать, Ганчаренко решил сыграть осторожнее. Важно отметить, что в сценарии быстрого гола перестановка оказалась на руку.

Номинальные хозяева откатились за линию мяча, однако не окопались у собственных ворот. И пока финны нащупывали новую реальность, провели еще одну потенциально голевую атаку. В ее кульминации Шуманский, чуть дорисовывая, упал в штрафной площади на пенальти.

Казалось, что бить будет сам пострадавший. Крупный план белорусской скамейки запасных подсказывал, что активных возражений вроде бы нет. Однако к «точке» пошел Волков, стало быть, штатный пенальтист. Ударил он не сказать что совсем уж плохо, но Градецки выловил мяч в нижнем углу.

Ответным выпадом стал удар Сванбека в крестовину. Опасный, но не так чтобы перспективный, совсем уж с острого угла. Был и другой побочный эффект — соавторы первого гола Шуманский с Барковским в течение одной минуты схлопотали предупреждения. Позже к ним в компанию добавился Бочеров. Откровенно говоря, стало тревожно, учитывая, что немецкий арбитр держал планку единоборств довольно низко.

Непосвященный в аномальные обстоятельства первого тайма зритель в перерыве обнаружил вроде как вполне ожидаемые показатели активности. Вот же, финны много владели мячом, набив солидное количество передач. Белорусы в основном наблюдали, а если и перехватывали мяч, то быстро его теряли. Однако визуальное восприятие было абсолютно иным. К слову, первая встреча соперников до перерыва оставила столь же обманчивое послевкусие. Так бывает, когда оппоненты не борются за владение мячом, а держат в уме, как быстрее и эффективнее передать его сопернику.

В перерыве белорусы сделали как будто не самые ожидаемые перестановки, фактически откатившись до «заводских настроек» Хельсинки. Вероятно, в первую очередь включились соображения безопасности — Бочеров и Шуманский находились под карточками. По истечении часа игры поле покинул и третий «горчичный» футболист — Барковский.

К тому моменту белорусы уже нащупали удобное для себя течение событий. Гости получили мяч в безвозмездное пользование, но не находили ничего лучше, чем просто набрасывать его в штрафную. Хозяева грамотно выстраивались для контратак, исключив невынужденные нарушения правил. Стандарты оставались грозным оружием северян только в уме. И в памяти — Лео Вальта до последнего находился на поле, именно его прямые точные удары со штрафных принесли победу в игре с албанцами.

Перед сентябрьскими матчами Ганчаренко обращал внимание, что календарь турнира в группе С1 будто сверстан на руку сборной Албании. С сегодняшних позиций с этим посылом можно поспорить. Или же акцентировать внимание на том, что балканцы не воспользовались собственным счастьем.

Как бы то ни было, теперь ситуация в крепких белорусских руках. Все идет к тому, что решающий матч за первое место в квартете пройдет 15 ноября в Венгрии, куда в гости к команде Ганчаренко приедут албанцы. Перед тем у сборной Беларуси встреча на территории Сан-Марино. Может, не такая уж простая, но если рассуждать о видах на первое место, то проходная.

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