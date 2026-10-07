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Послы ЕС согласовали новые санкции против России

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  • 7.10.2026, 11:35
  • 2,826
Послы ЕС согласовали новые санкции против России

В день рождения Путина.

Послы стран Европейского Союза 7 октября, в день рождения российского диктатора Владимира Путина, согласовали новые санкции против России.

Об этом сообщил редактор «Радио Свободная Европа» по вопросам Европы Рикард Йозвяк.

По его словам, послы ЕС сегодня дали «зеленый свет» новым санкциям против 743 человек и 826 организаций военной промышленности.

Также санкции касаются 77 человек, «избранных» в Госдуму РФ от оккупированных территорий Украины.

Кроме того, послы ЕС согласовали обновление санкций по использованию Россией химического оружия на фронте. В списке 31 человек и 6 организаций.

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