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The Guardian: Польская «Солидарность» против российского газа

  • 7.10.2026, 12:01
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The Guardian: Польская «Солидарность» против российского газа
Фото: Anna Liminowicz/The Guardian

На Балтике строят ключевой энергетический узел Европы.

Польша превращает побережье Балтики в один из ключевых энергетических узлов Европы. У берегов Гданьска строится первый в стране плавучий терминал СПГ, который получил символическое название «Солидарность» — в честь движения, сыгравшего важную роль в падении коммунистического режима, пишет The Guardian (перевод — сайт Charter97.org).

Проект должен помочь Польше окончательно отказаться от российского газа и одновременно усилить энергетическую безопасность соседних стран. Сейчас мощности польских терминалов позволяют принимать около 8,3 млрд кубометров газа в год. После запуска FSRU в Гданьске в начале 2028 года этот показатель вырастет еще на 6,1 млрд кубометров. Второй плавучий терминал, который планируют построить к 2030 году, увеличит общую мощность более чем до 20 млрд кубометров.

«Не только для Польши, но и для Словакии, стран Центральной и Восточной Европы, стран Балтии», — пишет The Guardian со ссылкой на польских энергетиков.

Строительство идет в непростых условиях. В Балтийском море приходится обезвреживать мины времен Второй мировой войны, а работы срывают штормы и лед.

При этом энергетический переход Польши далек от завершения. Более половины электроэнергии страна по-прежнему получает из угля, из-за чего цены на электричество остаются высокими. Варшава делает ставку на СПГ, возобновляемую энергетику и атомную станцию на Балтике стоимостью более €42 млрд.

«Если у вас один крупный поставщик через трубопровод, у вас нет власти», — считает экономист Матеуш Урбан. По его словам, диверсификация поставок укрепляет независимость Польши и защищает ее от новых геополитических потрясений.

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