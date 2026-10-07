Песков мог бы вообще перейти на язык жестов

Песков мог бы вообще перейти на язык жестов6
- Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»
- 7.10.2026, 11:47
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На всякий неудобный вопрос выпучил глаза, показал средний палец и махнул рукой.
«Россия будет бороться за освобождение даже одной сотой процента «ДНР», здесь нечего обсуждать» - передает пресса слова пресс-секретаря Пескова.
Имея в виду особенности его заявлений, Песков мог бы вообще ничего не говорить, а перейти на язык жестов. На всякий неудобный вопрос выпучил глаза, показал средний палец и махнул рукой. Давайте, мол, дальше спрашивайте.
Медведеву с Захаровой тоже, между прочим, стоило бы задуматься, потренироваться перед зеркалом показывать прессе средний палец.
Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»