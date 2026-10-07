Песков мог бы вообще перейти на язык жестов 6 Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

7.10.2026, 11:47

3,744

Дмитрий Песков

На всякий неудобный вопрос выпучил глаза, показал средний палец и махнул рукой.

«Россия будет бороться за освобождение даже одной сотой процента «ДНР», здесь нечего обсуждать» - передает пресса слова пресс-секретаря Пескова.

Имея в виду особенности его заявлений, Песков мог бы вообще ничего не говорить, а перейти на язык жестов. На всякий неудобный вопрос выпучил глаза, показал средний палец и махнул рукой. Давайте, мол, дальше спрашивайте.

Медведеву с Захаровой тоже, между прочим, стоило бы задуматься, потренироваться перед зеркалом показывать прессе средний палец.

Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com