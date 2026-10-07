Доходы чиновников еще больше спрячут от глаз белорусов 6 7.10.2026, 11:58

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В стране хотят отменить ежегодные декларации о доходах чиновников.

Белорусские власти хотят отказаться от ежегодного декларирования доходов чиновников. Об этом заявил генпрокурор Дмитрий Гора на совместном заседании «палатки». Свое предложение он подал как «совершенствование антикоррупционного законодательства».

Сейчас госслужащие, руководители госорганизаций, силовики и некоторые другие категории должностных лиц обязаны каждый год подавать декларации о доходах и имуществе. В ряде случаев такая обязанность распространяется и на их супругов, а также на совершеннолетних близких родственников, которые живут с ними и ведут общее хозяйство. Впрочем, и сегодня эти декларации не публикуются: они оседают в госорганах, а общество не видит ни доходов чиновников, ни их имущества.

Вместо этого предлагается «мониторинг финансового положения» госслужащих. Какой орган будет этим заниматься, к каким данным получит доступ и как станет выявлять незаконное обогащение, в Генпрокуратуре не объяснили. Проверять чиновников будут сами же представители власти, без внешнего контроля и без всякой прозрачности.

Одновременно режим смягчил запрет на счета в зарубежных банках для госслужащих и работников госорганизаций. Теперь они смогут получать за границей деньги по исполнительным документам, социальные и страховые выплаты, а также наследство.

Итог пока выглядит так: чиновникам стало удобнее, а станет ли проще выявлять коррупцию, остается неясным.

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