Изобретен робот, который умеет летать, нырять и скользить по воде 1 7.10.2026, 12:26

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Его назвали ALBATROSS.

Обычно роботы хорошо ориентируются только в одной среде или стихии. Специалисты из Сингапурского университета технологий и дизайна изобрели более универсальное устройство: оно вдохновлено разными животными и растениями, пишет «Нож».

Робота назвали ALBATROSS: это аббревиатура, которая дословно расшифровывается как «воздушный планер с плавучим авторотирующим парусным сенсором». Аппарат весит чуть больше килограмма, а его действиями управляют всего три привода и три основных датчика.

Главная идея изобретения в том, что жёсткие конечности робота могут функционировать в двух режимах. Инженеры сообщают, что в воздухе «лапы» ALBATROSS превращаются в крылья, а на воде они раскрываются, подобно парусам.

По словам авторов разработки, принципы падения и торможения они подсмотрели у семян клёна: робот не падает вниз, а закручивается и вращается, что сильно снижает скорость спуска. При этом форму парусов инженеры позаимствовали у лебедя-шипуна, а хвостовой плавник, который помогает двигаться против ветра на воде, — у рыб.

«Что делает ABATROSS особенно примечательным, так это его простота. Те же жёсткие конечности, которые он использует для вращения в воздухе, в воде превращаются в паруса. Поскольку эти компоненты можно использовать по-разному, команде не пришлось добавлять детали, которые могли бы сломаться или увеличить стоимость разработки», — пишут обозреватели из Popular Science.

После приводнения ALBATROSS может автономно идти под парусом около трёх часов, тратя на это только половину заряда батареи. По мнению инженеров, робот подойдёт для удалённого мониторинга морских зон после катастроф вроде цунами или разливов нефти. Там, куда людям или крупным судам добираться опасно, ALBATROSS сможет самостоятельно прилететь, приводниться и собирать данные о влажности и перепадах температуры.

Естественно, у конструкции есть свой предел прочности. Так, лёгкий корпус, который даёт роботу универсальность, плохо справляется с сильными волнами: скорее всего, устройство не «выживет» в условиях шторма.

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