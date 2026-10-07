Стало известно, на какую страну мог работать арестованный экс-глава разведки Германии 10 7.10.2026, 15:36

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Август Ханнинг

Фото: IMAGO / Stefan Zeitz

Ему может грозить до десяти лет лишения свободы.

Бывший глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Август Ханнинг, которого 6 октября задержали по подозрению в шпионаже и попытке госизмены, мог готовить аналитический доклад для сотрудника азербайджанской разведки. Об этом пишет Der Spiegel. Адвокат Ханнинга отказался комментировать обвинения. Ему может грозить до десяти лет лишения свободы.

По версии следствия, для работы над докладом он использовал секретные документы BND, которые получал через бывшего руководителя своего офиса Манфреда Д. Последний также был задержан в тот же день. Следователи считают, что за деньги он передал Ханнингу около 2000 документов, некоторые были с грифом секретности. Часть документов предназначалась для закрытых брифингов канцлера Германии с руководителями немецких спецслужб. Самые поздние из обнаруженных документов датированы июнем 2022 года.

Федеральная прокуратура вчера сообщила, что один из подготовленных Ханнингом материалов предназначался сотруднику иностранной разведки, но не называла страну. О связях Ханнинга с Азербайджаном было известно. Он входил в правление Германо-азербайджанского форума как минимум с июля 2025 года. Следствие считает, что после ухода с госслужбы он несколько лет незаконно получал закрытые материалы BND и передавал их третьим лицам. Глава парламентского комитета по контролю за спецслужбами Марк Хенрихманн заявил, что утечки секретной информации угрожают национальной безопасности.

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