РФ ударила по киностудии Довженко: уничтожена самая большая в Украине коллекция костюмов

РФ ударила по киностудии Довженко: уничтожена самая большая в Украине коллекция костюмов2
- 15.06.2026, 9:48
В студии хранилось около ста тысяч костюмов и три миллиона единиц различной одежды.
В ночь на 15 июня россияне атаковали Национальную киностудию имени Александра Довженко в Киеве, в результате чего уничтожили крупнейшую и старейшую костюмную коллекцию Украины. Об этом сообщила вице-премьер-министр по гуманитарной политике - министр культуры Татьяна Бережная, пишет unian.net.
«Еще одно чрезвычайно тяжкое преступление россиян против украинской культуры. Россия атаковала Национальную киностудию имени Александра Довженко в Киеве. Одну из старейших киностудий Украины», – написала она.
По словам чиновницы, возник пожар, в результате попадания повреждены костюмный цех и другие корпуса и здания киностудии.
«Уничтожена самая большая и старейшая костюмная коллекция Украины. В студии находилось около ста тысяч костюмов и три миллиона единиц разнообразной одежды», – отметила Бережная.
Она подчеркнула, что на месте работают спасательные и экстренные службы, продолжаются мероприятия по ликвидации последствий атаки и обеспечению безопасности.
«Россия продолжает целенаправленно атаковать не только гражданскую инфраструктуру и мирных людей, но и культурные институты, которые хранят украинскую идентичность, память и историю. Уничтожение культурных центров является попыткой нанести удар по памяти, истории и самобытности украинского народа», – добавила министр.