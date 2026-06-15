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РФ ударила по киностудии Довженко: уничтожена самая большая в Украине коллекция костюмов

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  • 15.06.2026, 9:48
РФ ударила по киностудии Довженко: уничтожена самая большая в Украине коллекция костюмов
фото: Facebook Татьяны Бережной

В студии хранилось около ста тысяч костюмов и три миллиона единиц различной одежды.

В ночь на 15 июня россияне атаковали Национальную киностудию имени Александра Довженко в Киеве, в результате чего уничтожили крупнейшую и старейшую костюмную коллекцию Украины. Об этом сообщила вице-премьер-министр по гуманитарной политике - министр культуры Татьяна Бережная, пишет unian.net.

«Еще одно чрезвычайно тяжкое преступление россиян против украинской культуры. Россия атаковала Национальную киностудию имени Александра Довженко в Киеве. Одну из старейших киностудий Украины», – написала она.

По словам чиновницы, возник пожар, в результате попадания повреждены костюмный цех и другие корпуса и здания киностудии.

«Уничтожена самая большая и старейшая костюмная коллекция Украины. В студии находилось около ста тысяч костюмов и три миллиона единиц разнообразной одежды», – отметила Бережная.

Она подчеркнула, что на месте работают спасательные и экстренные службы, продолжаются мероприятия по ликвидации последствий атаки и обеспечению безопасности.

«Россия продолжает целенаправленно атаковать не только гражданскую инфраструктуру и мирных людей, но и культурные институты, которые хранят украинскую идентичность, память и историю. Уничтожение культурных центров является попыткой нанести удар по памяти, истории и самобытности украинского народа», – добавила министр.

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