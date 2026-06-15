ПВО Украины сбила более 600 целей 15.06.2026, 10:14

В том числе балистические ракеты.

В ночь на 15 июня Россия нанесла масштабный комбинированный удар по Украине, применив ракеты и ударные БПЛА различных типов. Основным направлением атаки стал Киев, также под мощным ударом оказались Днепр, Сумы и Харьков.

По данным Воздушных сил ВСУ, всего в период атаки была зафиксирована 681 цель – 70 ракет и 611 дронов.

В частности, Россия применила: 6 ракет «Циркон», 34 баллистические ракеты «Искандер-М»/«С-400», 30 крылатых ракет «Х-101»/»Искандер-К», 611 ударных БПЛА различных типов.

Силы ПВО, авиация, РЭБ и мобильные огневые группы уничтожили или подавили 632 цели, среди них 50 ракет и 582 беспилотника. По предварительным данным, зафиксированы попадания 20 ракет и 27 дронов на 42 локациях, а также падение обломков на 12 объектах.

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