В Барановичах нашли еще одного «боливара»
- 15.06.2026, 10:00
К местному БПХО присоединят мастерские по ремонту станков.
Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение (БПХО) решением концерна «Беллегпром» назначено местным «боливаром», которому придется «вынести» двоих, пишет сайт «Белорусы и рынок».
К одному из крупнейших предприятий города присоединяется унитарное предприятие «Механические мастерские». Оно специализируется, как сказано на официальном сайте, на изготовлении и реставрации изделий и деталей машин из металла, ремонте и обслуживании оборудования и средств механизации. Еще одно направление - ремонтные, кузовные и электрогазосварочные работы автотранспортной техники.
БПХО – по-прежнему одно из крупнейших предприятий Барановичей и «Беллегпром». Но далеко не самое благополучное по финансам. Как посмотрел портал «Белорусы и рынок», в 2025 году текстильщики увеличили выручку на 11% (до почти 80 млн рублей). Но при этом чистая прибыль объединения сократилась в более чем 10 раз (до около 1,2 млн рублей).
Как показывает белорусская практика, так любимый белорусскими властями механизм спасения проблемных предприятий путем их присоединения к более-менее успешным не выдерживают куда более успешные нежели БПХО предприятия.
В 2025 году в убытки ушли процветавшие «Беллакт» и Лидский молочно-консервный комбинат. А произошло это после того, как им «передали» новые активы - соответственно, Гродненский консервный завод и «Лидаспецавтотранс».