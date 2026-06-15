В Барановичах нашли еще одного «боливара» 15.06.2026, 10:00

К местному БПХО присоединят мастерские по ремонту станков.

Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение (БПХО) решением концерна «Беллегпром» назначено местным «боливаром», которому придется «вынести» двоих, пишет сайт «Белорусы и рынок».

К одному из крупнейших предприятий города присоединяется унитарное предприятие «Механические мастерские». Оно специализируется, как сказано на официальном сайте, на изготовлении и реставрации изделий и деталей машин из металла, ремонте и обслуживании оборудования и средств механизации. Еще одно направление - ремонтные, кузовные и электрогазосварочные работы автотранспортной техники.

БПХО – по-прежнему одно из крупнейших предприятий Барановичей и «Беллегпром». Но далеко не самое благополучное по финансам. Как посмотрел портал «Белорусы и рынок», в 2025 году текстильщики увеличили выручку на 11% (до почти 80 млн рублей). Но при этом чистая прибыль объединения сократилась в более чем 10 раз (до около 1,2 млн рублей).

Как показывает белорусская практика, так любимый белорусскими властями механизм спасения проблемных предприятий путем их присоединения к более-менее успешным не выдерживают куда более успешные нежели БПХО предприятия.

В 2025 году в убытки ушли процветавшие «Беллакт» и Лидский молочно-консервный комбинат. А произошло это после того, как им «передали» новые активы - соответственно, Гродненский консервный завод и «Лидаспецавтотранс».

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