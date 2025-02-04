Экс-гендиректора хлопчатобумажного предприятия в Барановичах отдали под суд 4.02.2025, 10:46

Иван Турчак

Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

В Барановичах будут судить бывшего гендиректора местного хлопчатобумажного объединения (БПХО) Ивана Турчака и его заместителя по экономике Елену Пасюкевич. На эту информацию обратил внимание телеграм-канал «Витебск, я гуляю».

Экс-руководителей предприятия обвиняют по чч. 2 и 3 ст. 424 УК (Злоупотребление властью или служебными полномочиями). Им грозит от трех до десяти лет лишения свободы. Первое судебное заседание состоится 14 февраля в суде Барановичского района и города Барановичи.

Также на рассмотрении в суде находятся два гражданских иска к нескольким топ-менеджерам БПХО — на возмещение имущественного ущерба. Их будут рассматривать на заседаниях 6 и 7 февраля 2025 года.

Иван Турчак стал гендиректором БПХО в феврале 2012 года. Его кандидатуру на эту должность согласовывал Лукашенко. Также Турчак был «депутатом» Брестского областного и Барановичского городского Советов 27-го и 28-го созывов.

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