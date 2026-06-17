У попугаев обнаружили неожиданное сходство с людьми 17.06.2026, 10:27

Способность использовать имена долгое время считалась одной из особенностей человеческого общения.

Попугаи могут не только копировать человеческую речь, но и использовать имена для обозначения конкретных людей и животных. К такому выводу пришли исследователи из США и Австрии, проанализировавшие сотни записей домашних птиц. Работа опубликована в журнале PLOS ONE.

Способность использовать имена долгое время считалась одной из особенностей человеческого общения. Однако ученые все чаще обнаруживают у животных сигналы, которые помогают узнавать отдельных особей и обращаться к ним. Подобные явления уже описывали у дельфинов, слонов и некоторых видов птиц.

На этот раз исследователи решили изучить не диких попугаев, а домашних. По словам руководителя работы, профессора биологии Лорин Бенедикт из Университета Северного Колорадо, такие птицы регулярно слышат человеческую речь и часто запоминают имена окружающих людей.

Для анализа ученые использовали данные проекта ManyParrots, посвященного изучению когнитивных способностей попугаев. В исследование вошли сведения о 889 птицах, собранные с помощью опросов владельцев и аудиозаписей.

Почти половина участников сообщила, что их питомцы произносят имена. В общей сложности исследователи изучили 413 записей, содержащих использование имен. Из них в 88 случаях птицы, по мнению ученых, употребляли имя как обозначение конкретного человека или животного.

Особенно интересным оказалось то, что некоторые попугаи явно связывали определенное имя с конкретной личностью, а не использовали его как общее обозначение людей.

Исследование также показало, что птицы могут применять имена необычным образом. Например, некоторые попугаи многократно повторяли собственные имена, пытаясь привлечь внимание хозяев.

По словам соавтора работы Кристин Далин из Питтсбургского университета в Джонстауне, результаты свидетельствуют о том, что попугаи обладают как когнитивными способностями, так и вокальными навыками, необходимыми для использования имен в различных социальных ситуациях.

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