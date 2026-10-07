Впервые за восемь лет в Украину прибыли военные представители всех стран НАТО 2 7.10.2026, 15:27

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Фото: x.com / Admiral Giuseppe CAVO DRAGONE

Главная цель – переговоры с руководством Генерального штаба ВСУ.

В Киев с официальным визитом прибылы представители Военного комитета НАТО. В состав делегации вошли военные представители всех 32 стран членов Альянса.

Это первая подобная поездка в Украину за последние восемь лет. О начале визита сообщил председатель Военного комитета НАТО, адмирал Джузеппе Каво Драгоне.

Цель визита и переговоры с Генштабом ВСУ

Главная цель поездки – проведение переговоров с руководством Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Стороны планируют обсудить текущую ситуацию на линии фронта, а также определить приоритетные направления дальнейшей военной и стратегической поддержки Украины со стороны Альянса.

По словам адмирала Джузеппе Каво Драгоне, этот визит стал реализацией договоренности, достигнутой ранее.

Фото: x.com / Admiral Giuseppe CAVO DRAGONE

«После восьмилетнего перерыва Военный комитет НАТО возвращается в Киев с официальным визитом. Этот визит является выполнением обещания, которое я дал главнокомандующему Вооруженными силами Украины Михаилу Драпатому во время нашего последнего разговора в августе этого года», – отметил глава Военного комитета.

Укрепление связей и отпор гибридным угрозам

Адмирал подчеркнул, что приезд делегации столь высокого уровня продемонстрировал непрерывное укрепление сотрудничества между Украиной и блоком. Поддержка со стороны НАТО продолжает расти, несмотря на вызовы и длительную войну.

Глава Военного комитета также указал на глобальный характер агрессивных действий РФ, выходящих за пределы Украины. По его словам, Россия несет прямую ответственность за проведение диверсий, кибератак и регулярные нарушения воздушного пространства членов НАТО.

«Перед угрозой длительной агрессии России против Украины и ее безрассудных гибридных действий в странах НАТО мы неуклонно стоим бок о бок с Украиной в героической защите ее суверенитета, территориальной целостности и будущего ее народа», – резюмировал Драгоне.

Напомним, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что вопрос о членстве Украины в НАТО в настоящее время не обсуждается. По его словам, сейчас Вашингтон сосредоточен на завершении войны и поиске путей ее прекращения.

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