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В США для туристов построили точную копию Овального кабинета Трампа

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  • 7.10.2026, 15:53
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В США для туристов построили точную копию Овального кабинета Трампа
Трамп украсил кабинет золотом
Фото: The White House

Маленький и в золоте.

Копия Овального кабинета находится в музее «Дом народа» рядом с Белым домом. Так как в настоящий кабинет посетителям ход закрыт, то они могут посмотреть на рабочее место президента США только здесь.

Теперь Овальный кабинет обновили в стиле Дональда Трампа, который повесил огромные портреты в позолоченных рамах и добавил множество золотых акцентов, пишет АР.

В Вашингтоне можно посмотреть на точную копию кабинета Трампа

Под руководством управляющего директора Люка Буради в Вашингтоне, в музее воссоздали копии блестящих ваз, золотистых орнаментов, безделушек и 24 портретов для которых сделали точные копии рам.

«Несмотря на политическую окраску Овального кабинета, это также кабинет американского народа. И мы хотим, чтобы посетители, приходящие сюда, чувствовали себя более связанными с этим местом» — сказал Люк Буради.

Экскурсии по Белому дому для публики не включают посещение Западного крыла. Поэтому Историческая ассоциация Белого дома взялась за воссоздание Овального кабинета, открыв выставку в сентябре 2024 года. Он такого же размера, как и настоящий, и посетители часто удивляются тому, насколько он маленький.

Команда квалифицированных дизайнеров занималась переделкой экспозиции, посещая Овальный кабинет Трампа, пока президент-республиканец отсутствовал. Эксперты из Северной Каролины работали над воссозданием многочисленных настенных аппликаций Трампа, а специалист из Индианаполиса занимался 3D-сканированием и печатью других специализированных объектов. Калифорнийские мастера вручную вырезали золотые рамы для выбранных Трампом 24 портретов, а команды из Канады и Вирджинии работали над копиями ваз и других предметов сервировки стола.

Там также есть два зеркала и копия Декларации независимости, точно так же, как и в настоящем кабинете Трампа.

Трамп, который до того, как стать политиком, занимался застройкой, перестроил Белый дом в соответствии со своими экстравагантными вкусами в рамках стремления оставить свой след в столице страны, пока он еще находится у власти.

На прошлой неделе, когда журнал Time спросил Трампа, чего ему больше всего будет не хватать в Белом доме после ухода, он ответил: «Этой прекрасной комнате, которую никому нельзя позволять сносить. Овальный кабинет». Он также сказал, что попросил своего главу администрации превратить его перестроенный кабинет в «федеральную достопримечательность».

Помимо того, что Трамп украсил Овальный кабинет роскошными предметами, он также заасфальтировал лужайку возле Розового сада, чтобы создать террасу, напоминающую ту, что находится в его поместье Мар-а-Лаго во Флориде. Он также разместил ряд президентских портретов вдоль колоннады между Белым домом и Западным крылом.

При Байдене и Обаме кабинет выглядел довольно скромно
Трамп украсил кабинет золотом и безделушками
Фото: The White House

Он воздвиг высокие флагштоки на северной и южной лужайках, отремонтировал Пальмовую комнату и ванную комнату, являющуюся частью знаменитой спальни Линкольна, и распорядился провести реставрацию колонн перед северным портиком.

Но Трамп, похоже, больше всего гордится бальным залом стоимостью 400 миллионов долларов , который он строит после того, как распорядился снести Восточное крыло.

Чувство принадлежности Белого дома к власти у Трампа достигло такой степени, что, защищая свою попытку запретить CNN, MS Now и Politico находиться на его территории, президент США на мгновение оговорился. «Я не обязан пускать их в свой... в дом народа», — сказал он.

Когда Историческая ассоциация Белого дома впервые открыла свою копию Овального кабинета, она повторяла дизайн кабинета президента-демократа Джо Байдена. После выборов 2024 года ассоциация обновила экспозицию, чтобы она соответствовала стилю первого срока Трампа.

Буради сказал, что Байден был первым президентом, который повесил над камином в Овальном кабинете портреты в два ряда, но Дональд Трамп его превзошел, украсив портретами все свободные стены в кабинете.

Как пишут Мэгги Хаберман и Джонатан Свон в своей книге «Смена режима», однажды Трампа застали за тем, как он пытался приклеить золотые украшения к камину в Овальном кабинете с помощью суперклея.

В Овальном кабинете Трампа много вещей, выдержавших испытание временем: бежевый ковер с узором времен Рональда Рейгана, золотые шторы времен Билла Клинтона, а также диваны и кресла из Белого дома Джорджа Буша-младшего.

Конечно, там есть копия стола «Резолют». Посетителям Дома народа разрешается сидеть на стульях и за воссозданным столом, которым пользовались Трамп и большинство президентов с тех пор, как он был подарен президенту Ратерфорду Б. Хейсу в 1880 году.

Историческая ассоциация Белого дома отказалась сообщить, во сколько обошлось воссоздание копии Овального кабинета. Организация, созданная в 1961 году первой леди Жаклин Кеннеди, не получает государственного финансирования и собирает средства за счет частных пожертвований и продажи сувениров. В августе прошлого дома в музей заглянул и сам Трамп, теперь его ждут снова.

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