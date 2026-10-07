Под Воложином продали усадьбу с загадочным прошлым 2 7.10.2026, 16:28

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фото: belarus_interesting

Шляхетский дом 1849 года купил инвестор из Минска.

Маленькая шляхетская усадьба с таинственным прошлым в деревне Чеховщина Воложинского района обрела нового хозяина. Старинный деревянный дом с колоннами и вековой историей выставляли на аукцион еще в августе, но тогда особняк никого не заинтересовал. Однако после 50-процентной скидки на покупку усадьбы сразу нашлись двое претендентов. Торги уложились всего в 18 минут и завершились победой столичного инвестора. Рассказываем, как прошел аукцион и какая судьба ждет старинное имение, пишет Domovita.

Скидка в 50% и 18 минут на торги: как прошел аукцион

Повторный аукцион состоялся 7 октября на электронной площадке «БУТБ-Имущество». В конце лета за комплекс просили 71 500 рублей (около $23 260 по курсу Нацбанка), однако желающих приобрести старинную усадьбу тогда не нашлось, и процедуру признали несостоявшейся. К осенним торгам начальную цену снизили ровно на 50% — до 35 750 рублей (примерно $11 630). Двукратная скидка сделала свое дело: на лот зарегистрировались сразу двое претендентов.

Торги получились быстрыми и продлились всего 18 минут. Участники успели сделать 4 ставки, подняв стартовую планку в 1,2 раза. В результате финальная стоимость остановилась на отметке 42 900 рублей, что в эквиваленте составляет $13 956. По условиям аукциона, в лот вошло само деревянное здание площадью 433,7 квадратного метра и право аренды земельного надела более чем в 50 соток сроком на полвека. Целевое назначение земли позволяет размещать здесь как жилую застройку, так и объекты сферы услуг или торговли.

Кто стал новым владельцем?

Обладателем старинного имения стал частный инвестор из Минска. Покупателю достался объект с необычным юридическим статусом. Несмотря на почтенный возраст и очевидную архитектурную ценность, усадьба не внесена в Государственный список историко-культурных ценностей. В советских документах она и вовсе проходила как рядовой хозяйственный корпус 1957 года постройки — такую дату зданию присвоили во время послевоенной инвентаризации после очередного капитального ремонта.

Отсутствие охранного статуса дает новому владельцу полную свободу маневра при освоении территории. По правилам торгов, инвестор может провести бережную реконструкцию или полностью снести постройку, чтобы возвести на участке новый объект в течение 5 лет. Если же капитальных изменений в проекте не планируется, ввести недвижимость в эксплуатацию нужно в течение одного года после завершения текущего ремонта.

Загадки рода Селянок: история маленькой усадьбы в Чеховщине

Имение в Чеховщине — это редкий для этих мест образец мелкопоместной шляхетской усадьбы. Доподлинно неизвестно, кто именно заказал строительство дома в середине XIX века, но на одном из камней фундамента четко выбита дата — 1849 год. До национализации 1939 года имением владел шляхетский род Селянок. В начале XX века владения семьи насчитывали внушительные 15 000 соток земли, хотя по переписи 1905 года здесь постоянно проживало всего четверо жителей. Последним законным хозяином дома значился Мариан Селянка. После прихода советской власти в особняке разместили школу-интернат.

Архитектурный облик усадьбы интересен своими решениями. Бревенчатый сруб снаружи обшит доской с имитацией кирпичной кладки, а главный вход украшает парадный портик с четырьмя колоннами. На окнах до сих пор сохранились оригинальные кованые ставни и завесы позапрошлого века. Рядом с домом уцелели старая въездная аллея и каменный ледник 1855 года, сложенный из булыжников и черного щебня в редкой технике изюмной кладки.

Торги прошли без громкого ажиотажа, но спокойный финал часто идет историческим зданиям только на пользу. Хочется верить, что с новым владельцем история этого места сложится удачно, а к уцелевшим элементам старины отнесутся максимально бережно.

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