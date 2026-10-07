История белорусской спортсменки, которая произвела фурор в Польше 3 7.10.2026, 16:05

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Карина Козловская. Фото: Inpost

Карина Козловская прошла через тяжелую эмиграцию и вернулась на вершину.

Карина Козловская выиграла семь золотых медалей из семи возможных на чемпионате Польши по стрельбе из лука. Но до этого были тяжелая эмиграция, конфликт с руководителем клуба, суд и почти два года без тренировок. О том, как она вернулась в спорт, белоруска рассказала «Радыё Свабода».

Лучница из Беларуси Карина Козловская стала первой спортсменкой в истории Польши, выигравшей семь из семи золотых медалей на чемпионате страны. На фото в новостях — улыбающаяся девушка в панамке, увешанная медалями. Перед этой громкой победой Карина тайно уехала из Беларуси, едва не завершила спортивную карьеру, пережила депрессию, суд против тренера и почти два года без тренировок.

Карине 26, она родом из Минска. В стрельбе из лука с 12 лет, мастер спорта международного уровня. В 2019 году выиграла золото на Гран-при Европы. В 2021 выступала за Беларусь на Олимпийских играх в Токио, где сборная заняла четвертое место. Козловская подписала письмо спортсменов против насилия. В 2022 году уехала из Беларуси в Польшу. Сейчас тренируется в клубе города Живец на юге Польши, выступает как польская спортсменка.

Горой друг за друга

«Когда я стреляла, была сильная гроза, начался ливень. И я слышала, как вся команда стоит сзади под зонтами, и все переживают, болеют. Было очень здорово», — рассказывает Карина об атмосфере на последних соревнованиях.

Чемпионат Польши по стрельбе проходил в этом году в начале сентября в Белостоке. Карина Козловская выступала за польский клуб «Лучник-Живец». И выиграла во всех дисциплинах. Это была стрельба на дистанции 70, 60, 50 и 30 метров (так называемые «малые медали», за которые не дают титул чемпиона Польши), а также стрельба в женской команде, в смешанной команде и в личном зачете своей возрастной категории (это три важнейшие медали). Некоторые золотые медали были индивидуальными, а некоторые — командными. Еще один парень из клуба Карины Матеуш Менджак также взял все три «большие» золотые медали.

«Я очень долго готовилась к этому. Мне очень сильно помог тренер сборной Сергей Васильевич Антонов из Украины — в подготовке, в технике. Также дело было в том, как я готовилась сама, как работала со специалистами в спортивной психологии», — делится Карина тем, как ей удалось забрать все золото.

Такая яркая победа не была для девушки чем-то очевидным, хотя перед этим она выиграла еще и финал Кубка Польши. В конце чемпионата среди участников шла тяжелая борьба за победу.

«Стрельба из лука — такой спорт, что можно проиграть в первой дуэли — в 1/16 или 1/32, и на этом соревнования заканчиваются. Бывает, самый слабый противник собирается и начинает стрелять лучше тебя. Неизвестно, как пойдет, как мы сумеем собраться с девушками, чтобы хорошо стрелять. У нас была сильная команда. Но, бывает, один человек не соберется — и все», — объясняет нюансы спорта собеседница.

Лучница замечает, что очень важно, как соратники поддерживают друг друга. Ей повезло с хорошими командами и в Беларуси, и в Польше.

«У нас поехала группа людей, которые горой друг за друга стояли. Если кому-то что-то не удавалось, то вся команда приходила и все поддерживали. Это был будто не индивидуальный спорт, а командный, как в волейболе или баскетболе», — рассказывает собеседница о последнем чемпионате.

В конце чемпионата происходит традиционная «стрельба по курам», продолжает лучница. Всех призеров чемпионата допускают пострелять по рисунку с изображением петуха. В это время они могут меняться луками, развлекаться, смеяться. И выглядит это скорее как забава, а не соревнование.

Два года без тренировок

Последний год Карина готовилась к соревнованиям, но предыдущие два года у нее фактически выпали из спортивной жизни. Она уже даже завершала спортивную карьеру в 2023 году. Однако в прошлом году девушка решила выступить на другом чемпионате Польши — в стрельбе в помещении — и неожиданно выиграла золото. После этого она снова вернулась в активный спорт.

«Тогда была тяжелая ситуация, связанная с клубом, с тем, что я не хотела стрелять из лука, тренироваться. Мне не шло», — вспоминает собеседница.

Карина Козловская. Фото: Inpost

В 2022 году у Карины начался конфликт с Яном Ляхом, председателем клуба «Лучник», в котором она до сих пор тренируется. Белоруска называет это расхождением интересов. Говорит, что ей было сложно стрелять, потому что председатель обычно был недоволен результатами. Также он подчеркивал непольское происхождение Карины, как и других приезжих участников клуба. Позже, когда у Козловской появился спортивный спонсор, то председатель хотел брать с нее за тренировку в клубе более высокие взносы, чем с других.

Козловская тогда взяла больничный по болезни, а потом своевременно не вернулась на тренировки. Она должна была получить разрешение продолжать спортивные занятия от больницы, но для этого ей был нужен от тренера лист, который тот не хотел давать, рассказывает Карина. Когда она в конце концов решила уволиться из клуба, тренер ее уволил за нарушения дисциплины, а не по соглашению сторон. Ян Лях ранее сказал в комментарии изданию «Трибуна», что он уволил Козловскую на дисциплинарном основании, потому что она не вышла своевременно на работу.

«Он уволил меня за прогулы, которых на самом деле не было», — комментирует собеседница.

Козловская обратилась в суд, чтобы обжаловать основание своего увольнения и переквалифицировать статью. Суд рассматривал дело около года и в конце концов встал на ее сторону.

Карина делится воспоминанием о том, что в целом во время эмиграции у нее был сильный стресс, хотя она надеялась, что адаптация пройдет легче. Когда решила завершить карьеру, то чувствовала себя слабо, много времени лежала в кровати, не занималась физической активностью. Выбираться было тяжело. Говорит, что ее сильно поддерживал ее парень, тоже лучник, который тренирует детей в их клубе.

«Все нужно было делать очень постепенно. Я выходила на прогулки. Сегодня пройду 5 километров, потом больше. С собакой много гуляла. Потом пошла на обычную работу. Это помогло мне «перезагрузиться». Нужно с собой разговаривать в такие моменты — что все будет хорошо», — рассказывает Карина.

Прошлогодняя победа на чемпионате стала для Козловской шагом к возвращению в спорт. Она не ставила себе сразу высоких планок и готовилась к усердной работе. А через год показала результаты, которых у польских спортсменов еще не было.

«Был такой восторг, что я могу, что я возвращаюсь к тому, как я раньше стреляла. Это уверенность в себе. До сих пор у меня были тяжелые годы, когда на соревнованиях редко бывали хорошие результаты. После долгого перерыва я смогла ощутить победу, почувствовать, что я молодец, что я справилась, что я проделала большую работу», — признается она.

Спортивная семья

Карина считает, что природный талант к стрельбе у нее есть. Когда пришла в спорт, ее результаты быстро улучшались. Важной она считает работу тренера, который заметил ее талант. К тому же, как она полагает, уровень подготовки в Беларуси в этом виде спорта немного выше, чем в Польше. В свои 16 лет Карина стала мастером спорта в стрельбе, а в 19 — мастером спорта международной категории.

«До звания заслуженного у меня дело не дошло, но ничего страшного», — улыбается спортсменка.

Карина вспоминает, что в стрельбу из лука она попала почти случайно. С детства мать водила ее в разные спортивные кружки: гимнастику, плавание, тхэквондо. В их семье было много спортсменов: дедушка занимался легкой атлетикой, прабабушка бегала, прадед играл в футбол, мать играла в гандбол и волейбол.

«Мой дедушка считал, что у меня большой талант в спорте и характер, и нужно его использовать, нужно меня отдать на какой-то спорт, чтобы мне понравилось — и «100%, что у нее пойдет»», — вспоминает девушка.

Но маленькой Карине ничего не нравилось, нигде она долго не задерживалась. В конце концов мать сказала, чтобы девочка сама себе нашла какое-то занятие. Так Карина решила сходить на тренировку с одноклассницей, которая занималась стрельбой.

«Можно мне попробовать пострелять? Звучит прикольно», — вспоминает она начало занятий. — Моя тренер была очень строгая, серьезная женщина, дети ее боялись. Первые соревнования помню: как-то мне не шло. Не было так, что взяла лук в руки — и полетели десятки. Очень постепенно. Я стреляла, стреляла и подумала: интересно, нужно остаться».

Сейчас стрельба из лука пригождается девушке и в других сферах жизни. Этот спорт учит ее концентрироваться, отключаться от окружающего мира. Это помогает Карине в учебе. Также тренировки развивают в ней выносливость, после них она лучше себя чувствует.

«Хочу побороться за эту страну»

Сейчас Карина будет учиться в магистратуре по специальности «управление» в городе Бельско-Бяла. Это в 20 километрах от городка Живец, где девушка живет и тренируется. Несколько дней в неделю у нее свободны от учебы. Тогда у лучницы по две тренировки по стрельбе, и дополнительно она идет в бассейн или тренажерный зал. В свободное время любит ходить с семьей в горы, так как они рядом. Говорит, что очень любит собирать конструкторы Lego, но на полках для них уже нет места.

Перед этим Карина окончила в Польше университет по направлению «английская филология», специализировалась в переводе на польский язык, хотя при переезде в Польшу знала по-польски только «привет», «пока», «как дела?». На родине отучилась в строительно-архитектурном колледже, но не успела окончить университет физической культуры.

Карина Козловская. Фото: Inpost

Карина отмечает, что зарабатывать на стрельбе из лука в Польше сложно. Члены польской сборной не получают постоянных выплат. Им может платить зарплату клуб, в котором они тренируются. Они могут зарабатывать деньги как тренеры. Многие спортсмены заняты на других работах, а на соревнования ездят в свой отпуск.

В этом году на чемпионате Польши за свои победы Козловская получила около 1100 евро. Но 10% от этой суммы нужно было отдать на налоги. За финал Кубка Польши спортсменка получила около 550 евро, из которых также отчислили налоги.

В первое время Карине платил зарплату ее клуб. Также он оплачивал девушке съемную квартиру. Однако после конфликта с тренером она больше не получает ни зарплаты, ни денег на аренду. Чтобы себя содержать, раньше Карина работала бариста в кофейнях, в ресторане, в сети небольших магазинов-кофеен «Жабка».

После прошлогодней победы в чемпионате Козловской предложила сотрудничество крупная польская компания Inpost, которая занимается доставками посылок. Карина говорит, что не может выдавать деталей этого сотрудничества. Но благодаря ей девушке хватает средств на жизнь и она может больше сосредоточиться на спорте. Во время нашего разговора на ней майка с логотипом этой компании.

Карина Козловская с Рафалом Бжоской, основателем польской компании Inpost

Карина планирует будущее в Польше. Хотела бы переехать в более крупный польский город. Говорит, что ей нравится эта страна, для нее это второй дом. Она уже получила польское гражданство. Карина с детства знала, что она наполовину полька, так как часть ее предков были поляками. Сейчас считает себя уже больше польской спортсменкой.

«Я понимаю, что дорога в Беларусь для меня давно закрыта. Мне здесь (в Польше. — РС) очень нравится. Я понимаю, что здесь мое место в мире. Хочу попробовать побороться за эту страну, и на международных соревнованиях, и на польских. По линии мамы у меня все поляки были, кроме бабушки. Поэтому я считаю, что семья просто вернулась на свое место», — говорит Карина об их эмиграции.

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