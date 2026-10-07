ВСУ атаковали российский аэродром 31 7.10.2026, 16:07

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Мощный удар по Брянской области РФ.

Подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду военных объектов противника на временно оккупированных территориях Украины и на территории РФ. Как сообщил Генеральный штаб ВСУ, в частности, был поражен аэродром «Сеща» в Брянской области РФ. Масштаб ущерба уточняется.

В районе населенного пункта Гринево той же области поражена станция радиоэлектронной борьбы, а в районе Елионки – радиолокационная станция.

Кроме того, в районе Донецка поражено место хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА российских оккупантов.

«Украинские воины нанесли удары по пунктам управления БПЛА противника в районах Белоцерковки и Каменки Запорожской области, а также по КСП в районе Горняка Донецкой области. В районах Украинской и Кураховки Донецкой области были поражены командно-наблюдательные пункты противника», – говорится в сообщении.

В Генштабе также сообщили, что на временно оккупированной территории Луганской области в районе Криничного поражен склад материально-технических средств подразделения российских оккупантов, а в районе Кондрючего – склад горюче-смазочных материалов.

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