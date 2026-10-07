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Белоруска нашла дома необычную старую монету

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  • 7.10.2026, 15:54
  • 6,806
Белоруска нашла дома необычную старую монету
Фото с сайта ont.by

Находка оказалась золотой и может стоить приличную сумму.

Белоруска нашла у себя старинную золотую монету, которая сегодня может стоить около 1400 рублей. Фотографии находки читательница прислала в редакцию Onlíner.

Речь идет о золотых 5 рублях 1898 года с изображением Николая II. Монета отчеканена из золота 900-й пробы и весит около 4,3 грамма. Чистого золота в ней — 3,87 грамма.

Обычно такие монеты оценивают по стоимости драгоценного металла. Сейчас за грамм золота 900-й пробы в скупке дают 364,48 рубля. Таким образом, за содержащиеся в монете 3,87 грамма чистого золота можно получить около 1400 рублей.

При этом речь идет об ориентировочной стоимости монеты именно как золотого лома. Конкретная скупка может предложить немного больше или меньше.

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