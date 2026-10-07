Второй случай чумы зафиксирован в России? 4 7.10.2026, 16:14

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Фото: AP

В лаборатории, вероятно, заболел еще один сотрудник.

ВОЗ хочет выяснить, действительно ли в Иркутске заболел еще один сотрудник противочумного института. Об этом написал в X генеральный директор организации Тедрос Адханом Гебрейесус.

Организация также попросила Россию объяснить, что стало причиной тяжелой пневмонии у его коллеги, скончавшейся 2 октября, и какой именно возбудитель послужил основанием для введения властями противоэпидемических мер.

После первых сообщений СМИ о вероятном случае легочной чумы ВОЗ направила России запрос в рамках Международных медико-санитарных правил. В ответ российские органы здравоохранения заявили, что случаи чумы в Иркутской области в последнее время не регистрировались.

По их данным, после смерти сотрудницы было проведено эпидемиологическое расследование, а контактировавших с ней людей взяли под наблюдение и обследовали. Опасных возбудителей у них якобы не обнаружили, а наблюдение уже завершили.

ВОЗ поддерживает связь с российскими медицинскими органами и предлагает техническую помощь, отметил Тедрос. «Своевременный, полный и прозрачный обмен информацией в соответствии с Международными медико-санитарными правилами имеет решающее значение для прояснения противоречивых сообщений и точной оценки потенциальных рисков для общественного здравоохранения», — подчеркнул он.

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