Второй случай чумы зафиксирован в России?4
- 7.10.2026, 16:14
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В лаборатории, вероятно, заболел еще один сотрудник.
ВОЗ хочет выяснить, действительно ли в Иркутске заболел еще один сотрудник противочумного института. Об этом написал в X генеральный директор организации Тедрос Адханом Гебрейесус.
Организация также попросила Россию объяснить, что стало причиной тяжелой пневмонии у его коллеги, скончавшейся 2 октября, и какой именно возбудитель послужил основанием для введения властями противоэпидемических мер.
После первых сообщений СМИ о вероятном случае легочной чумы ВОЗ направила России запрос в рамках Международных медико-санитарных правил. В ответ российские органы здравоохранения заявили, что случаи чумы в Иркутской области в последнее время не регистрировались.
По их данным, после смерти сотрудницы было проведено эпидемиологическое расследование, а контактировавших с ней людей взяли под наблюдение и обследовали. Опасных возбудителей у них якобы не обнаружили, а наблюдение уже завершили.
ВОЗ поддерживает связь с российскими медицинскими органами и предлагает техническую помощь, отметил Тедрос. «Своевременный, полный и прозрачный обмен информацией в соответствии с Международными медико-санитарными правилами имеет решающее значение для прояснения противоречивых сообщений и точной оценки потенциальных рисков для общественного здравоохранения», — подчеркнул он.