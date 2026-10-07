SpaceX Илона Маска строит одну из крупнейших фабрик в мире

SpaceX Илона Маска строит одну из крупнейших фабрик в мире2
- 7.10.2026, 20:48
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На ней будут производить чипы.
Компания SpaceX строит завод по производству чипов Terafab в округе Граймс, штат Техас (США). Строительство уже можно увидеть на Google Maps.
Об этом сообщает Jalopnik.
На своем сайте SpaceX называет Terafab «передовой полупроводниковой лабораторией». Площадь предприятия достигнет 9,3 млн м², благодаря чему оно станет одним из крупнейших производственных объектов в мире.
Собственный завод должен обеспечить SpaceX полный контроль над производством необходимого компании вычислительного оборудования. Эти чипы предназначены, в частности, для автомобилей Tesla и роботов Optimus, сообщало в апреле агентство Reuters. Тогда же компания начала строительство исследовательского центра на «Гигафабрике» в Остине, что стало первым шагом к созданию Terafab.
Воду завод будет брать из водохранилища Гиббонс-Крик, а электроэнергию — получать от газовых генераторов. Это вызвало возмущение на общественных слушаниях.
Летом глава и CEO SpaceX Илон Маск объяснил офису губернатора Техаса, что округ Граймс удобен, поскольку в штате уже производят спутниковые антенны Starlink. Кроме того, завод будет находиться относительно недалеко от космодрома Starbase в Браунсвилле.
В мае SpaceX подала в округ заявку, предусматривающую инвестиции в Terafab в размере 55 млрд долларов, а при необходимости — до 119 млрд. В апреле Intel объявила о партнерстве со SpaceX, призванном помочь модернизировать технологию производства кремниевых чипов. А 3 октября Маск подтвердил, что об участии в проекте ведет переговоры и тайваньская TSMC.