SpaceX Илона Маска строит одну из крупнейших фабрик в мире 2 7.10.2026, 20:48

1,804

Фото: Getty Images

На ней будут производить чипы.

Компания SpaceX строит завод по производству чипов Terafab в округе Граймс, штат Техас (США). Строительство уже можно увидеть на Google Maps.

Об этом сообщает Jalopnik.

На своем сайте SpaceX называет Terafab «передовой полупроводниковой лабораторией». Площадь предприятия достигнет 9,3 млн м², благодаря чему оно станет одним из крупнейших производственных объектов в мире.

Собственный завод должен обеспечить SpaceX полный контроль над производством необходимого компании вычислительного оборудования. Эти чипы предназначены, в частности, для автомобилей Tesla и роботов Optimus, сообщало в апреле агентство Reuters. Тогда же компания начала строительство исследовательского центра на «Гигафабрике» в Остине, что стало первым шагом к созданию Terafab.

Воду завод будет брать из водохранилища Гиббонс-Крик, а электроэнергию — получать от газовых генераторов. Это вызвало возмущение на общественных слушаниях.

Летом глава и CEO SpaceX Илон Маск объяснил офису губернатора Техаса, что округ Граймс удобен, поскольку в штате уже производят спутниковые антенны Starlink. Кроме того, завод будет находиться относительно недалеко от космодрома Starbase в Браунсвилле.

В мае SpaceX подала в округ заявку, предусматривающую инвестиции в Terafab в размере 55 млрд долларов, а при необходимости — до 119 млрд. В апреле Intel объявила о партнерстве со SpaceX, призванном помочь модернизировать технологию производства кремниевых чипов. А 3 октября Маск подтвердил, что об участии в проекте ведет переговоры и тайваньская TSMC.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com