Один из крупнейших экспортеров нефти нашел замену Ормузскому проливу 2 7.10.2026, 21:36

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Иллюстрационное фото

Ирак может начать поставлять нефть через Сирию.

Сирия готова обеспечить сухопутный маршрут для экспорта иракской нефти в обход Ормузского пролива, который позволит доставлять ее в порт Банияс в Средиземном море. Об этом сообщил глава сирийской компании Syrian Petroleum Co. Юсеф Киблави в интервью Bloomberg.

По его словам, власти Ирака обратились к сирийскому правительству с просьбой помочь с экспортом сырой нефти в дополнение к существующим поставкам мазута.

«Я ожидаю, что экспорт иракской нефти грузовиками через Сирию начнется как можно скорее, поскольку сделка между правительствами двух стран почти завершена. Надеюсь, к середине октября первая партия грузовиков с сырой нефтью прибудет в Сирию», — сказал Киблави.

Иракский мазут уже доставляют грузовиками в сирийский порт Баянис, где его загружают на танкеры для дальнейшего экспорта. Киблави уточнил, что в транспортировке мазута ежедневно задействовано около 1 тыс. грузовиков, каждый из которых способен перевозить около 220 барр.

«Я думаю, что грузовиков с сырой нефтью будет как минимум столько же, сколько и с мазутом, или даже более 1 тыс. грузовиков в день, потому что количество иракской сырой нефти намного больше, чем мазута», — добавил глава сирийской компании.

Как отмечает Bloomberg, Ирак стремится увеличить свои доходы от продажи нефти, после того как закрытие Ормузского пролива сильно ударило по его финансам. Багдад также использует маршрут через Иорданию для доставки мазута, и, по данным трейдеров, таким же образом перевозят и небольшие объемы сырой нефти.

В случае Сирии автомобильные перевозки нефти через ее территорию укрепят статус Дамаска как шлюза для безопасного прохождения нефтяных потоков из Ирака.

Основная часть иракского экспорта нефти осуществляется с южных месторождений через терминалы в районе Басры, после чего танкеры следуют через Ормузский пролив. В 2025 году через пролив проходило около 3,3 млн барр. иракской нефти в сутки. Северный экспортный маршрут проходит по нефтепроводу Киркук—Джейхан через Турцию к Средиземному морю, однако его работа приостановлена с 2023 года.

Ирак — один из крупнейших экспортеров нефти в мире и второй по объему добычи нефти в ОПЕК после Саудовской Аравии. В 2024 году страна добывала около 4,4 млн барр. нефти в сутки, а морской экспорт составлял более 3,2 млн барр. в сутки; около 72% экспортируемой нефти направлялось в Азию, прежде всего в Китай и Индию. По данным EIA, в 2025 году Ирак занимал пятое место в мире по добыче сырой нефти — около 4,39 млн барр. в сутки.

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