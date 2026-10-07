Баскетболист «Минска» продолжит карьеру в США
- 7.10.2026, 21:21
Молодой игрок выступал за столичный клуб с 2024 года.
Белорусский баскетболист Иван Котовский в сезоне-2026/27 будет выступать за колледж Доусона, который расположен в Глендайве, штат Монтана.
Об этом пишет BetNews.
Бывший игрок «Минска» в возрасте 18 лет отправился в США, где получил стипендию. Его обучение рассчитано на два года, в течение которых он будет представлять свой колледж.
Самый известный воспитанник Доусона – Джордан Брэди. В настоящее время он работает главным тренером «Висконсина» – фарм-клуба «Милуоки Бакс « в G-лиге.
Что касается Котовского, то он может действовать на площадке в качестве легкого или тяжелого форварда.