Баскетболист «Минска» продолжит карьеру в США 7.10.2026, 21:21

Иван Котовский

Молодой игрок выступал за столичный клуб с 2024 года.

Белорусский баскетболист Иван Котовский в сезоне-2026/27 будет выступать за колледж Доусона, который расположен в Глендайве, штат Монтана.

Об этом пишет BetNews.

Бывший игрок «Минска» в возрасте 18 лет отправился в США, где получил стипендию. Его обучение рассчитано на два года, в течение которых он будет представлять свой колледж.

Самый известный воспитанник Доусона – Джордан Брэди. В настоящее время он работает главным тренером «Висконсина» – фарм-клуба «Милуоки Бакс « в G-лиге.

Что касается Котовского, то он может действовать на площадке в качестве легкого или тяжелого форварда.

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