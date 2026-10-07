Экс-президент Сербии снялся в предвыборном ролике в футболке с оскорблениями 2 7.10.2026, 21:50

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Сейчас Александр Вучич является кандидатом на пост премьер-министра.

Экс-президент Сербии Александр Вучич опубликовал на своей странице в соцсети X предвыборный ролик, в котором предстал в футболке с ярлыками-оскорблениями.

В видео на темную футболку Вучичу наклеивают пластыри с надписями «предатель», «автократ», «сумасшедший» и другими выражениями. По словам политика, он годами слушает оскорбления, ложь и угрозы.

«Некоторые слова ранят, некоторые оставляют след. Но они нас не остановили. Они научили нас работать усерднее», — отметил он.

Вучич сейчас является уже бывшим президентом Сербии и кандидатом на пост премьер-министра от коалиции вокруг Сербской прогрессивной партии. Его президентские полномочия закончились 27 сентября 2026 года — эта дата указана в биографии на официальном сайте президента.

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