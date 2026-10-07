Экс-президент Сербии снялся в предвыборном ролике в футболке с оскорблениями

Экс-президент Сербии снялся в предвыборном ролике в футболке с оскорблениями2
- 7.10.2026, 21:50
- 2,028
Сейчас Александр Вучич является кандидатом на пост премьер-министра.
Экс-президент Сербии Александр Вучич опубликовал на своей странице в соцсети X предвыборный ролик, в котором предстал в футболке с ярлыками-оскорблениями.
В видео на темную футболку Вучичу наклеивают пластыри с надписями «предатель», «автократ», «сумасшедший» и другими выражениями. По словам политика, он годами слушает оскорбления, ложь и угрозы.
«Некоторые слова ранят, некоторые оставляют след. Но они нас не остановили. Они научили нас работать усерднее», — отметил он.
Вучич сейчас является уже бывшим президентом Сербии и кандидатом на пост премьер-министра от коалиции вокруг Сербской прогрессивной партии. Его президентские полномочия закончились 27 сентября 2026 года — эта дата указана в биографии на официальном сайте президента.