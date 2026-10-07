Reuters раскрыл детали новых санкций ЕС против России 1 7.10.2026, 22:28

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Их официально примут в понедельник.

Послы стран Евросоюза одобрили новый пакет санкций против России, в списки будут добавлены 1646 физиц и компаний. Большинство из них связаны с военно-промышленным комплексом страны, пишет Reuters со ссылкой на источники среди дипломатов.

Евросоюз также введет ограничения против производителей специализированного текстиля, синтетических и углеродных волокон, используемых в различных ракетных системах, утверждает агентство. По его данным, санкции введут и против производителей беспилотников, судоверфи, обслуживающие подводные лодки, а также 77 российских политиков, баллотировавшихся в Госдуму из новых регионов.

Санкции официально примут в понедельник, 12 октября, на встрече министров иностранных дел.

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