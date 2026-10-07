Украинские спецназовцы взяли в плен россиян во время операции «Вивальди»
- 7.10.2026, 22:39
Видео.
Бойцы 8-го полка Сил специальных операций взяли в плен троих российских военнослужащих на Лиманском направлении в рамках операции «Вивальди».
Радиоразведка установила примерное местонахождение двух оккупантов, после чего группа ССО отправилась на разведку и уничтожение противника.
Во время выполнения задания к россиянам присоединился еще один военнослужащий РФ, который перед этим потерял своего напарника.
В результате операторы ССО взяли в плен всех троих оккупантов без потерь со своей стороны.
Кроме того, украинские спецназовцы захватили средства связи противника и получили важные разведывательные данные.
Видеозапись опубликована в Telegram-канале ССО.