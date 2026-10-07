Украинские спецназовцы взяли в плен россиян во время операции «Вивальди» 7.10.2026, 22:39

Иллюстрационное фото

Видео.

Бойцы 8-го полка Сил специальных операций взяли в плен троих российских военнослужащих на Лиманском направлении в рамках операции «Вивальди».

Радиоразведка установила примерное местонахождение двух оккупантов, после чего группа ССО отправилась на разведку и уничтожение противника.

Во время выполнения задания к россиянам присоединился еще один военнослужащий РФ, который перед этим потерял своего напарника.

В результате операторы ССО взяли в плен всех троих оккупантов без потерь со своей стороны.

Кроме того, украинские спецназовцы захватили средства связи противника и получили важные разведывательные данные.

Видеозапись опубликована в Telegram-канале ССО.

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