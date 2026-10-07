NYT: Наступление РФ в Украине резко замедлилось 7.10.2026, 22:54

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Cентябрь стал худшим для оккупантов за три года.

Российский диктатор Владимир Путин неоднократно говорил о том, что оккупанты якобы скоро захватят весь Донбасс. Однако последние тенденции на поле боя рисуют совсем иную картину, пишет The New York Times.

Украинское контрнаступление в северной части Донбасса, которое продолжается уже несколько месяцев, сорвало попытки России окружить оставшиеся под контролем Украины города в этом регионе. Западные аналитики считают, что оккупанты потеряли десятки квадратных километров территории в ходе украинской "Операции Вивальди".

В то же время в южной части Донбасса Россия продолжает наносить яростные удары, пытаясь прорвать украинские линии обороны. Однако украинские войска реорганизовали оборону в этом районе и пока что не дают россиянам продвинуться дальше в их попытках окружить крупные города Донбасса.

В издании подчеркнули, что темпы продвижения российских войск по всей линии фронта в 2026 году заметно замедлились по сравнению с и без того крайне медленными темпами прошлого года. По данным финской исследовательской компании Black Bird Group, сентябрь 2026 года стал для РФ худшим месяцем с июня 2023 года с точки зрения чистого территориального прироста на территории Украины.

Западные аналитики приводят разные цифры, но все они в целом сходятся во мнении, что в этом году Россия завоевала лишь немногим больше территории, чем потеряла. Журналисты отметили, что это резко контрастирует с версией, выдвинутой Минобороны РФ о том что российская армия якобы захватила более 5000 квадратных километров территории.

Более того, в издании добавили, что даже ультранационалистические российские «военкоры» сомневается в том, что РФ удастся окружить так называемые «крепостные города» Донбасса.

В издании напомнили, что ранее Путин заявил, что полный контроль России над Донбассом, достигнутый либо силой, либо за счет уступок со стороны Украины, является одним из условий РФ для прекращения войны. Украина же не собирается отказываться от своих территорий.

Из-за того, что цели России на Донбассе по-прежнему не достигнуты, Москва усилила воздушные удары по украинским городам. Украинские чиновники ранее сообщили, что только в результате ударов по нескольким городам в ночь на 7 октября погибли по меньшей мере 20 человек. Они назвали российские бомбардировки террористической кампанией, направленной на то, чтобы сломить волю страны к сопротивлению.

В начале 2026 года российские войска захватили Покровск, а в последующие месяцы они продолжали медленно продвигаться на север. Однако, в издании отметили, что украинские солдаты и военные аналитики считают, что Силы обороны в конечном итоге стабилизировали оборону, не дав России достичь своих стратегических целей.

Украинские командиры заявили журналистам, что РФ полна решимости восстановить наступательный импульс и продолжает ежедневно бросать сотни солдат в атаку. В частности, командир в Первом корпусе «Азов» подполковник Кирилл Дубровский заявил, что внедрение цифровой системы ситуационной осведомленности и управления боем «Дельта» сыграло решающую роль в сдерживании российского наступления.

В издании добавили, что продвижение российских войск в значительной степени зависит от тактики проникновения. Отдельные группы войск пересекают так называемую «килл-зону», а затем, оказавшись за украинскими укреплениями, они собираются, выжидают и наносят удар.

Cтарший аналитик Института изучения войны (ISW) Джордж Баррос в разговоре с журналистами отметил, что россияне почти исчерпали эту тактику из-за расширения «килл-зоны».

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