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Франция высвободит 10 млн баррелей дизеля из резервов

  • 7.10.2026, 21:07
Франция высвободит 10 млн баррелей дизеля из резервов

Цены на топливо в стране должны снизиться.

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню заявил о планах высвободить из резервов 10 млн баррелей дизельного топлива, передают французские СМИ.

Лекорню заявил, что, по его оценке, высвобождение такого количества дизеля должно снизить цены на французских заправках на 12–18 евроцентов за литр топлива. Он сказал, что план рассчитан на три месяца.

В начале октября стало известно, что страны G7 высвободят из запасов 100 млн баррелей нефтепродуктов, в том числе дизельного топлива, для борьбы с энергетическим кризисом.

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