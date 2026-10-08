Российская чиновница случайно «слила» методичку ко дню рождения Путина 8.10.2026, 0:56

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Фото: Reuters

Чиновникам приказали поздравлять диктатора с личных страниц.

Российским чиновникам дали инструкцию по публикации поздравлений Владимиру Путину с днем рождения 7 октября. Сегодня ему исполняется 74 года. Участникам акции предписали писать с личных страниц во «ВКонтакте»: поздравления в пабликах «приниматься не будут».

«Агентство» сообщает, что правила опубликовала чиновница из Владимирской области Евгения Халилова. В поздравлении необходимо использовать хештег #ПоздравляюПрезидента. К тексту можно добавить тематические фотографии и видео.

Халилова работает консультантом отдела администрации Кольчугинского района, который занимается социальными вопросами, молодежью и спортом. Она прочитала вопрос журналиста об инструкции, но не ответила.

Следы похожей публикации журналисты обнаружили на странице библиотеки села Мельниково Томской области в «Одноклассниках». Пост удалили, однако часть текста сохранилась в поисковой выдаче: «Перед регионом поставлена задача поддержать проведение федерального онлайн-флешмоба #ПоздравляюПрезидента».

Во «ВКонтакте» появилось не менее 1,1 тысячи публикаций с хештегом акции. При этом правила требуют размещать поздравления именно в личных профилях участников, а не на страницах учреждений. К поздравительной кампании подключились и детские сады в разных регионах.

Учреждения отчитывались о беседах с детьми о «жизненном пути» Путина и публиковали видеопоздравления. Похожие инструкции для чиновников распространяли и годом ранее — тогда одну из них обнародовала депутат от «Единой России» из Тувы.

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