Revolut оплатит замену паспортов клиентам, чьи данные передал хакерам 8.10.2026, 2:14

ФОто: Revolut

Услугами финтех-компании пользуются десятки миллионов человек.

Британская финтех-компания Revolut оплатит расходы клиентов, желающих сменить документы, удостоверяющие личность, в связи с раскрытием ею данных клиентов, заявила генеральный директор Revolut по Западной Европе Беатрис Косса-Дюмуржье телеканалу BFM TV, сообщает Reuters.

«Если им когда-либо придется менять документы, удостоверяющие личность, мы возьмем на себя сопутствующие расходы», — сказала она.

В сентябре банк Revolut передал хакерам данные клиентов, приняв поддельный запрос от госорганов за подлинный. Как пояснили в компании TechCrunch, «неавторизованная третья сторона использовала легитимный домен электронной почты государственного ведомства для отправки мошеннических запросов на предоставление информации». Позднее, как писала Financial Times, хакерская группировка, называющая себя iamnotavillain (i'm not a villain — я не злодей), пригрозила Revolut продажей конфиденциальных данных клиентов, если банк не заплатит $3 млн в течение 24 часов. По данным TechCrunch, скомпрометированные данные включали дату рождения клиентов, контактную информацию, копии паспортов. Утечка могла затронуть как минимум 680 счетов Revolut.

Косса-Дюмуржье уточнила, что компания не будет платить выкуп хакерам. Банк оказал помощь 680 пострадавшим клиентам, 55 из которых находятся во Франции.

Revolut — британская финтех-компания, основанная в 2015 году. Она предоставляет через мобильное приложение банковские и финансовые услуги: счета и карты, переводы и обмен валют, сбережения, кредиты, инвестиции и страхование. В 2026 году Revolut получила полноценную банковскую лицензию в Великобритании и продолжает расширять банковские операции в других странах.

По состоянию на июль 2026 года Revolut обслуживала более 75 млн клиентов по всему миру.

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