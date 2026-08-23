Белорусскому футболисту дали в награду семь килограммов сыра

Белорусскому футболисту дали в награду семь килограммов сыра6
- 23.08.2026, 12:18
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С одноклубниками он не поделился.
41-летний вратарь футбольного клуба «Миоры» из второй белорусской лиги Игорь Довгялло рассказал о необычной награде от болельщиков, полученной по случаю признания лучшим игроком матча.
— Расскажите, как вас награждали болельщики.
— Во-первых, даже не подозревал, что меня признают лучшим игроком матча. А во-вторых, что мне еще вручат такой презент. Шел с поля, вижу: несут болванку сыра. И мне один болельщик говорит: «Иди сюда. Мы тебя признали лучшим игроком». И вот вручили семь килограммов сыра. Приятно и неожиданно:). Естественно, сыр у меня еще лежит — я же не мышь, чтобы сразу столько съесть. Что-то и родителям отвез. Мама шутила, чтобы я в следующий раз оплату за матчи продуктами брал.
— А партнеры в раздевалке что?
— Пытались себе кусок урвать, но я не поделился. А что, когда яйца давали, мед — тоже никто не делился:). Впрочем, это очень забавно было, никто не обиделся, — сообщил Довгялло betting.team.