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NI: Путин получил «Полярный кинжал» у своих границ

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  • 24.08.2026, 17:35
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NI: Путин получил «Полярный кинжал» у своих границ

США перебрасывают спецназ в Арктику.

Американские силы специального назначения проводят масштабные учения на Аляске всего в нескольких километрах от российской территории. Маневры проходят на фоне растущего внимания Вашингтона к Арктике и возвращения американского спецназа к подготовке к возможному конфликту, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

Учения «Полярный кинжал» («Polar Dagger») и «Мерлин Тундры» («Tundra Merlin») проходят на островах и в прибрежных районах западной Аляски, включая Сент-Лоренс, Уэльс, Тин-Сити и Литл-Дайомид. Последний находится примерно в трех километрах от российского острова Ратманова в Чукотском автономном округе.

Маневры организует командование специальных операций Северного командования США. Военные отрабатывают действия в арктических условиях, а также взаимодействие авиационных и наземных подразделений.

Особое значение имеет район Берингова пролива, который разделяет Россию и США и соединяет Северный Ледовитый океан с Тихим. Ширина пролива в наиболее узкой части составляет около 85 километров, что делает регион важным стратегическим маршрутом.

«Такие учения демонстрирует способность сил специальных операций быстро развертываться в Арктике», — заявило Северное командование США.

В учениях участвуют бойцы 10-й группы спецназа армии США, известные как «зеленые береты», а также военнослужащие ВВС, использующие транспортные самолеты MC-130J Commando II. В регионе также регулярно тренируются подразделения Navy SEALs и морской пехоты.

После терактов 11 сентября американский спецназ десятилетиями был сосредоточен на контртеррористических операциях в Афганистане и Ираке. Теперь его роль меняется.

«Такие учения предназначены для подготовки коммандос к войне с противниками, сопоставимыми по возможностям, такими как Россия и Китай», — пишут авторы.

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