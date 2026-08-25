Удары Украины по Ozon бьют по «личному банкиру» Путина

Удары Украины по Ozon бьют по «личному банкиру» Путина1
- 25.08.2026, 7:04
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Бенефициаром компании являются «Сбербанк», Юрий Ковальчук и Владимир Евтушенков.
Украина после Wildberries начала громить склады компании Ozon. Это удар не только по российской экономике, но и по ближайшему окружению диктатора РФ Владимира Путина. Такую информацию опубликовал влиятельный российский ресурс «ВЧК-ОГПУ», который связывают с российскими спецслужбами, пишет dialog.ua.
На сегодняшний день поражены 5 крупных складов маркетплейса. И это, очевидно, только начало. Акции Ozon полетели вниз, продавцы устраивают распродажи себе в убыток, пытаясь сбыть товар до того, как он будет уничтожен.
Главным бенефициаром компании является российский миллиардер Юрий Ковальчук, которого называют «личным банкиром» Путина.
«Бенефициары у Ozon столь же интересные, как и у WB. Самый крупный пакет за последнее время скупили структуры венчурного инвестора Александра Чачавы. Чачава, по словам источника, это «аватар» Юрия Ковальчука. А курировал сделку замглавы АП РФ Сергей Кириенко», — рассказал ресурс.
Также пакетом акций Ozon владеет еще один российский миллиардер Владимир Евтушенков. Третьим крупным бенефициаром Ozon является крупнейший российский госбанк «Сбербанк».