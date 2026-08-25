Премьер Британии будет убеждать Трампа передать Украине ракеты к Patriot 25.08.2026, 7:32

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Политик уехал из Киева с чувством «действительно большого оптимизма».

Премьер-министр Британии Энди Бернхэм заявил, что в сентябре отправится в США вместе с другими европейскими лидерами, чтобы постараться усилить защиту Украины.

Об этом говорится в его интервью для Bloomberg.

По словам чиновника, они поедут в США для того, чтобы убедить президента США Дональда Трампа предоставить Украине доступ к части запасов ракет-перехватчиков Patriot в преддверии зимы.

«Я с нетерпением жду поездки в Нью-Йорк в сентябре. Я еще не подтвердил все детали, но, скорее всего, я уеду, особенно после сегодняшней дискуссии. Уезжая сегодня, я совершенно точно знаю, что мне нужно сделать в ближайшие несколько недель», - сказал Бернхэм.

Его комментарии прозвучали во время его первого международного визита после вступления в должность премьера. В частности, 24 августа он прибыл в Украину и председательствовал на заседании «коалиции желающих», а также провел двустороннюю встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам чиновника, он уехал с чувством «действительно большого оптимизма» по поводу того, что нынешние трудности Украины в защите от российской баллистики, вызванные низким запасов ракет к ПВО - «разрешимы».

Он добавил, что европейские лидеры рассматривают возможность проведения еще одной встречи «коалиции желающих» в рамках Генассамблеи ООН с целью обеспечения поставок американских перехватчиков и других средств противоракетной обороны из других стран.

«По всей видимости, это наиболее вероятное направление развития событий. Пока это не подтверждено, но, похоже, большинство людей склоняются именно к этому», - сказал Бернхэм.

Он подчеркнул, что, хотя Великобритания не использовала ракеты Patriot, необходимые Украине, другие европейские страны должны активизироваться.

«Есть и другие игроки, которые могли бы помочь, и на которых мы имеем влияние. Вероятно, это будет решение, требующее множества уровней и переговоров», - резюмировал он.

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