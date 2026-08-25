закрыть
27 августа 2026, четверг, 14:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

25 августа независимость Беларуси стала законом

4
  • 25.08.2026, 7:37
  • 2,198
25 августа независимость Беларуси стала законом

35 лет назад Верховный Совет БССР принял историческое решение.

25 августа 1991 года Верховный Совет БССР придал Декларации о государственном суверенитете Беларуси статус конституционного закона.

Тем самым было объявлено верховенство белорусских Конституции и законов над так называемыми «союзными».

Голосование состоялось на сессии, которая была созвана сразу после поражения августовского путча в Москве. Под давлением депутатской оппозиции БНФ во главе с Зеноном Позняком большинство депутатов Верховного Совета проголосовали за независимость Беларуси де-юре. Де-факто Беларусь приобрела независимость в декабре 1991 года, после подписания Беловежских соглашений, итогом которых стал развал Советского Союза.

В Беларуси 25 августа официально не отмечается, а, например, в Украине именно это событие (Декларация обрела статус конституционного закона) отмечается как государственный День Независимости.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Блеф Путина
Блеф Путина Виктор Таран
Это одна из важнейших новостей
Это одна из важнейших новостей Аркадий Бабченко
Поддержка Украины, которая переживет Трампа
Поддержка Украины, которая переживет Трампа Виталий Портников
Колосс на глиняных ногах
Колосс на глиняных ногах Петр Олещук