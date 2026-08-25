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Полгода до путча

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  • Андрей Зубов
  • 25.08.2026, 8:13
  • 6,596
Полгода до путча
Михаил Горбачев
Фото: ТАСС

Что и почему сделал Горбачев 35 лет назад.

Коалиция стран в защиту Кувейта разгромила Саддама Хусейна и его миллионную армию с новейшими советскими ракетами и танками за сто часов. Путь на Дамаск был открыт. Саддама ждала виселица. Но войска коалиции не стали завершать победу ликвидацией кровавого и агрессивного иракского режима.

Союзники удовлетворились освобождением Кувейта и обещанием Ирака уплатить компенсации за разгром соседней страны. Вновь пролив моря крови, особенно шиитов и курдов, Саддам восстановил свою абсолютную власть над народами Ирака еще на 12 лет.

На мой взгляд, спас Саддама Горбачев по требованию Крючкова, Язова, и, главное — Примакова — особенного друга Саддама.

В отличие от чекистских и армейских генералов, ностальгировавших по советскому вчера, умный Примаков смотрел в будущее. Он хотел жизни как на Западе, для советской элиты. Жизни не только богатой, но и свободной. Одновременно с Дэн Сяопином он продумывал путь, который позже назовут «китайским» — капитализм для своих.

Он отлично понимал, что такой обновленный СССР останется соперником Запада, он не разделял мечтаний Горбачева о вселенском единстве миролюбивого человечества. Он, жесткий и жестокий человек, мечтал о гегемонии СССР. И для этого нужны были союзники. В том числе, и Саддам.

Моральные моменты личности иракского тирана его совсем не смущали. Поэтому Примаков сделал все, чтобы Саддам остался правителем Ирака и после поражения в Кувейте. И Горбачев не стал, должно быть возражать, чтобы не портить отношений с силовиками. Ведь до путча оставалось всего полгода.

Андрей Зубов, «Фейсбук»

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