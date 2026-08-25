В войне на стороне России впервые погиб британец 16 25.08.2026, 8:46

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33-летний Брэдли Таунсенд из Южного Йоркшира

Ушел воевать за Путина, но догнал дрон.

33-летний Брэдли Таунсенд из Южного Йоркшира погиб в войне России против Украины. Британец пошел воевать на стороне РФ и стал первым представителем своей страны, погибшим во время боевых действий в составе армии РФ.

Мужчина, которого британские СМИ характеризуют как «обычный рыбак», погиб 10 июня от атаки беспилотника на территории Донецкой области. Об этом 24 августа рассказало издание Daily Mail.

Как британец пошел на войну на стороне РФ

Брэдли Таунсенд присоединился к российской армии в апреле 2026 года, не имея ни одного военного опыта. Свой поступок мужчина аргументировал тем, что хотел «отблагодарить» шахтеров украинского Донбасса за то, что во время забастовки шахтеров в 1980-х годах пожертвовали месячную зарплату жителям Йоркшира. При этом Таунсенд подчеркивал, что отдает себе отчет в потенциальных последствиях своих действий и что его никто ни к чему не принуждал.

Брэдли Таунсенд присоединился к армии РФ в апреле 2026 года

«Я приехал с мыслью, что, вероятно, не смогу вернуться домой. Меня точно будут преследовать, если я вернусь. Я здесь не для самоубийственной миссии, но понимаю, что так может произойти. Это было мое собственное решение, меня никто ни к чему не принуждал», — писал Таунсенд в соцсетях.

Остальные британцы, служащие в российских вооруженных силах, похвалили Таунсенда за такое решение. В частности, британец Эйден Миннис в соцсетях рассказал, что провел с Брэдли некоторое время еще до того, как он подписал контракт.

В войне на Украине на стороне РФ впервые погиб британец Фото: Daily Mail

«Мы обсуждали опасность, с которой он столкнется, но он настаивал, что уже принял решение… В конце концов, он пожертвовал своей жизнью ради нашего дела», — отметил Миннис.

Одновременно один из знакомых Таунсенда раскрыл журналистам, что у мужчины якобы были проблемы с психическим здоровьем и зависимостью в прошлом.

Сообщается, что Таунсенд погиб в июне во время штурмовой операции. Это произошло от удара дистанционно управляемого FPV-дрона.

Бывший министр безопасности Британии Том Тугендхат заявил, что ему «очень жаль его и его семью», но вступление в ряды российских вооруженных сил было «невероятно глупым поступком».

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