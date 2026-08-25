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Критиковавшего Путина Z-блогера Ремесло перевели из института психиатрии в СИЗО

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  • 25.08.2026, 9:10
  • 4,304
Критиковавшего Путина Z-блогера Ремесло перевели из института психиатрии в СИЗО
Илья Ремесло

Информацию обнародовал его адвокат.

В России блогера Илью Ремесло, критиковавшего Путина и выступавшего против «СВО», перевели из Института психиатрии Сербского в СИЗО. Об этом пишут российские СМИ, передает Диалог.UA.

Информацию о том, что Ремесло теперь находится не в институте Сербского, а в следственном изоляторе временного содержания, обнародовал его адвокат. Чем закончилось «лечение» в государственном центре судебной психиатрии и наркологии, неизвестно.

Илья Ремесло более 10 лет публично в своем блоге и в СМИ критиковал оппозицию и Запад, но в марте 2026 года кардинальным образом поменял взгляды и выступил против Путина и «СВО». С чем это связано, никто не знает.

В социальных сетях объясняли резкое изменение взглядов Ильи тем, что его аккаунт якобы взломали. Сам блогер эту версию опроверг.

Российские силовики арестовали Ремесло в середине июля по уголовному делу о «фейках про российскую армию». Ему грозит до 10 лет лишения свободы. После задержания Илью Ремесло направили в психиатрическую больницу.

Татьяна, мать Ильи, утверждает, что ее сын в марте 2026 года проходил лечение в психбольнице, а подробности его задержания ей не известны.

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